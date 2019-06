ნინო ქათამაძემ 22 ივნისს მოსკოვში იმღერა

View this post on Instagram

Дорогие грузины. Мне в эти выходные посчастливилось вести концерты фестиваля “Усадьба Jazz”. И вот только что закончила выступление Нино Катамадзе. Она сказала, что ее сердце ❣ сейчас в Грузии. А я сказал, что сердца 💕 зрителей сегодня с ней. А значит тоже в Грузии. В этом видео вы можете увидеть, как ей подпевали и аплодировали. Потому что мы же наверняка знаем что подавляющее большинство из вас – не русофобы. Когда-то Нино сказала мне, что в грузинском языке нет слова «ладонь», а есть что-то в переводе означающее: «сердце руки». И теперь, когда я жму руку или аплодирую человеку, я вспоминаю, что делаю это сердцем. «Все, что у нас отнимает жизнь – возвращает музыка» – сказал Джон Леннон. А он знал толк в мире и Мире. До скорой встречи, грузины! 🇬🇪 ☮️ 🇷🇺 #усадьбаjazz2019