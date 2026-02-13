საზოგადოება

ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს

13 თებერვალი, 2026 •
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ესტონეთს საქართველოდან ელჩი მარგე მარდისალუ-კაჰარი სომხეთში გადაჰყავს, თბილისში კი ესტონეთის საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული უხელმძღვანელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს.

აქამდე ესტონეთს საქართველოსა და სომხეთში ერთი ელჩი ჰყავდა. ელჩის რეზიდენცია თბილისში იყო და ის სომხეთს საქართველოდან ფარავდა.

როგორც ესტონური მედია წერს, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გადაწყვიტა ელჩი სომხეთის დედაქალაქ ერევანში გადაიყვანოს და შეწყვიტოს მისი მუშაობა საქართველოში ელჩის სტატუსით.

მათი ცნობით, ცვლილება განპირობებულია ესტონეთის ურთიერთობების გაციებით საქართველოს მთავრობასთან და სომხეთთან პირიქით, კონტაქტების გააქტიურებით.

ესტონური მედიის ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 11 თებერვალს აცნობა საქართველოს საქმეთა დროებით რწმუნებულს, რომ ესტონეთის ელჩი საქართველოში, მარგე მარდისალუ-კაჰარი თავის მისიას თბილისში 10 მარტს დაასრულებს.

მათივე ცნობით, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ახალი ელჩის დანიშვნამდე საქართველოში ესტონეთის საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული, გიტა კალმეტი უხელმძღვანელებს.

როგორც მედია წერს, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა არ ისურვა დაეზუსტებინა, თუ როდის შეიძლება დაინიშნოს ახალი ელჩი საქართველოში.

„მარგე მარდისალუ-კაჰარი მუშაობას გააგრძელებს სომხეთში ელჩის სტატუსით, სადაც ესტონეთი საელჩოს მარტში გახსნის, და მარგე მარდისალუ-კაჰარი გახდება ესტონეთის პირველი ელჩი რეზიდენციით ერევანში, გამოაცხადა საგარეო უწყებამ. მთავრობამ სომხეთში საელჩოს გახსნის გადაწყვეტილება გასულ ნოემბერში მიიღო“, – წერს ესტონური მედია.

აღსანიშნავია, რომ ამჟამად საქართველოს ესტონეთში ელჩი არ ჰყავს დანიშნული.

„საქართველოსთან ურთიერთობებთან დაკავშირებით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ვებგვერდზე აცხადებს, რომ ესტონეთს დიდი ხნის განმავლობაში შეჰქონდა წვლილი საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიერ დემოკრატიისგან სისტემური დაშორების გამო, მათ შორის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისთვის დადგენილი პირობების შესრულებაში არსებული ხარვეზების გამო, ქართული ინსტიტუტების მხარდაჭერა აღარ არის ესტონეთის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი. ესტონეთს წვლილი შეაქვს სამოქალაქო საზოგადოებისა და თავისუფალი მედიის განვითარებაში.

ესტონეთი ადასტურებს, რომ ის თანმიმდევრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და დასძენს, რომ ესტონელი ექსპერტი მუშაობს საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში“, – წერს ესტონური მედია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თუ უნივერსიტეტებს “ოცნებას” ჩავაბარებთ, დემოკრატიული ძალები კიდევ უფრო დავსუსტდებით – ვახუშტი მენაბდე

სუპერმარკეტები მზად არიან, ქეშბექებისა და ბონუსების გაუქმება განიხილონ

საუნივერსიტეტო განათლება ჩამორჩენილი შრომის ბაზრის მძევლად გადაიქცა – კაჭკაჭიშვილი

„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ სტრატეგიული კავშირების ქსელს ბრიტანულ ბაზარზე აფართოებს

რომელი უნივერსიტეტი რამდენ სტუდენტს (არ) დაკარგავს „ოცნების“ რეფორმით 13.02.2026
რომელი უნივერსიტეტი რამდენ სტუდენტს (არ) დაკარგავს „ოცნების“ რეფორმით
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს 13.02.2026
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს
BBC-მ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, „ოცნება“ საპასუხო მიმართვას ამზადებს 13.02.2026
BBC-მ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, „ოცნება“ საპასუხო მიმართვას ამზადებს
აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი 13.02.2026
აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი
ვისია მომავალი? |რატი რატიანი 13.02.2026
ვისია მომავალი? |რატი რატიანი
„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო 13.02.2026
„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო
მზექალა შანიძე: ხელმძღვანელობა ავიწროებს და ზღუდავს საუნივერსიტეტო განათლების სფეროს 13.02.2026
მზექალა შანიძე: ხელმძღვანელობა ავიწროებს და ზღუდავს საუნივერსიტეტო განათლების სფეროს
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე 12.02.2026
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე