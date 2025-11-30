საზოგადოება

ალეკო ელისაშვილს ბრალს სასამართლოში ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში სდებენ

30 ნოემბერი, 2025 •
ალეკო ელისაშვილს ბრალს სასამართლოში ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში სდებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ძლიერი საქართველოს“ ერთ-ერთ ლიდერს, ალეკო ელისაშვილს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა. მას 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას ედავებიან.

პროკურატურამ გაავრცელა ვიდეო კადრებიც, სადაც, ღამის დაახლოებით 3 საათიდან 4 საათამდე პერიოდში ჩანს პირის გადაადგილება და შემდეგ უკვე სასამართლოს კანცელარიაში მისი მოქმედებები — როგორ ასხამს ბოთლიდან სამუშაო სივრცეში სითხეს, როგორ მიდის ფიზიკური დაპირისპირება რამდენიმე მანდატურთან და როგორ აგდებინებენ ხელიდან იარაღს.

„29 ნოემბერს, დაახლოებით 04:00 საათზე, ცეცხლსასროლი იარაღით, საბრძოლო მასალით და ტერორისტული აქტის განხორციელებისათვის საჭირო ნივთებით შეიარაღებული, ნიღბიანი ალექსანდრე ელისაშვილი მივიდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობასთან, ჩაქუჩის გამოყენებით ჩაამსხვრია სასამართლოს კანცელარიის შენობის გარე ფასადის მინა და შეაღწია სასამართლოს შიდა სივრცეში“, — წერს პროკურატურა.

უწყების განმარტებით, ელისაშვილს მანდატურებმა მიუსწრეს.

„ერთ-ერთი მანდატურის დანახვისთანავე, ალექსანდრე ელისაშვილი თავს დაესხა მას და დაუწყო ცემა. დაკავების პროცესში, მანდატურის სამსახურის სამი თანამშრომელი ცდილობდა ალექსანდრე ელისაშვილის განეიტრალებას, მისთვის აალებად ნივთიერებაზე ცეცხლის წაკიდების საშუალების მოსპობას და განიარაღებას. თავდამსხმელი, თავის მხრივ, ცდილობდა ცეცხლსასროლი იარაღის ამოღებას და გამოყენებას. ალექსანდრე ელისაშვილმა დაახლოებით 5-6 წუთის განმავლობაში მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებს აქტიური წინააღმდეგობა გაუწია, რომლის დაძლევის შემდეგ შესაძლებელი გახდა მისი საბოლოო განეიტრალება და დაკავება“, — ნათქვამია განცხადებაში.

ალეკო ელისაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 19-323-ე მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა [ტერორისტული აქტი, ესე იგი აფეთქება, ცეცხლის წაკიდება, ადამიანზე თავდასხმა, იარაღის გამოყენება ან სხვა ქმედება, რომელიც ქმნის ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა
მძიმე შედეგის განხორციელების საშიშროებას, ჩადენილი ტერორისტული მიზნით], რაც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

როგორც პროკურატურის განცხადებიდან ირკვევა, სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით უკვე მიმართეს.

კომენტარი გააკეთა ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმაც. მისი თქმით, პოლიტიკოსი აღიარებს ქმედებას, მაგრამ არ აღიარებს ბრალს და ამბობს, რომ ეს პროტესტის გამოხატვის ფორმა იყო.

„თავად ალეკო ელისაშვილი არ აღიარებს ბრალს. ის თვლის, რომ ჩაიდინა რაღაც ქმედებები, რომლებიც არ წარმოადგენს დანაშაულს, ეს არის მისი მხოლოდ და მხოლოდ პროტესტის გამოხატვის ფორმა. ის უსამართლო სასამართლოს მიმართ იყო მიძღვნილი და ზოგადად, ეს იყო სოლიდარობა პოლიტპატიმრების მიმართ. აქედან გამომდინარე, წარდგენილი მუხლი არის აბსურდული. რამდენი ადამიანი გახსენდებათ, პოლიტიკოსი ან ადამიანი, რომელსაც ტერორიზმის მუხლს წაუყენებენ, მით უმეტეს, ქმედება არ არის განხორციელებული და სისრულეში მოყვანილი. ალექსანდრე ელისაშვილი ქმედებას აღიარებს, თუმცა ის არ თვლის, რომ მისი ქმედება იყო დანაშაულის შემცველი. ამაზეა საუბარი. ის იყო პროტესტის გამოხატვის ფორმა. […] რაც შეეხება ტერორიზმს, ეს არის აბსურდული. მანამდე იყო დაწყებული 187-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, რომელიც ითვალისწინებდა 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას. თუმცა, როგორც ჩანს, არ ეყოთ სანქცია და გადაუკვალიფიცირეს ტერორიზმის მუხლით. ალექსანდრე ელისაშვილს აცხადებენ ტერორისტად“, — ამბობს ადვოკატი გიორგი რეხვიაშვილი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა” – ავიაციის სააგენტო

პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი

მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ

ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს

ალეკო ელისაშვილს ბრალს სასამართლოში ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში სდებენ 30.11.2025
ალეკო ელისაშვილს ბრალს სასამართლოში ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში სდებენ
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერი დააკავეს 30.11.2025
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერი დააკავეს
თიბისი კაპიტალმა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართეს 29.11.2025
თიბისი კაპიტალმა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართეს
“ძლიერი საქართველო – ლელო” ემიჯნება ალეკო ელისაშვილის ქმედებას 29.11.2025
“ძლიერი საქართველო – ლელო” ემიჯნება ალეკო ელისაშვილის ქმედებას
ზურაბიშვილი: ვემიჯნები სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმას და პროვოკაციის მცდელობას 29.11.2025
ზურაბიშვილი: ვემიჯნები სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმას და პროვოკაციის მცდელობას
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა 29.11.2025
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა
ელისაშვილი დანაშაულს აღიარებს 29.11.2025
ელისაშვილი დანაშაულს აღიარებს
სიფა-ს წევრები ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში მონაწილეობენ 29.11.2025
სიფა-ს წევრები ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში მონაწილეობენ