10 ქვეყანა მხარდაჭერას უცხადებს ეუთოს თავმჯდომარეს თბილისის მოვლენების გამო

10 ქვეყანა მხარდაჭერას უცხადებს ეუთოს თავმჯდომარესა და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენს, რომელიც “ქართული ოცნების” მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში გაეხვა და მეტიც, თბილისში ყოფნისას 5000 ლარითაც დააჯარიმეს.
შესაბამის განცხადებას ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავრცელებს. მხარდაჭერა გამოხატეს შემდეგმა ქვეყნებმა
- ესტონეთმა
- ისლანდიამ
- დანიამ
- ლიეტუვამ
- ლატვიამ
- შვედეთმა
- ნორვეგიამ
- კანადამ
- დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულმა სამეფომ
- ნიდერლანდებმა
“ჩვენ ვაფასებთ მის ჩართულობას საქართველოში აქტორებთან და ეუთოს ღირებულებებისადმი მხარდაჭერას, რომელიც მათ შორის მოიცავს გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებას. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს მის მანდატს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში”, – აცხადებენ ეს ქვეყნები.
დღესვე გახდა ცნობილი, რომ ეუთოს თავმჯდომარე შსს-მ რუსთაველზე მისვლის გამო, გზის გადაკეტვის საბაბით დააჯარიმა. მანამდე კი ვნახეთ ელინა ვალტონენის მიმართვა ირაკლი კობახიძისადმი:
„გეპატიჟებით — ჩამობრძანდით ფინეთში, შეხვდით თავისუფალი მედიის წარმომადგენლებს და დააკვირდით ნებისმიერ დემონსტრაციას, რომელსაც მოისურვებთ.
პ.ს. ვწუხვარ, რომ მომიწია, ჩვენი შეხვედრა გამეუქმებინა თბილისში გრაფიკების დამთხვევის გამო.“