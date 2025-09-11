საზოგადოება

ლევან ხაბეიშვილი, სავარაუდოდ, დააკავეს

11 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი ლიდერი, ლევან ხაბეიშვილი, სავარაუდოდ, დააკავეს.

ტელეკომპანია „ფორმულას“ დირექტორმა, მიშა მშვილდაძემ გაავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ ლევან ხაბეიშვილს, სავარაუდოდ, აკავებენ.

როგორც კადრებში ჩანს, იგი „ფორმულას“ ეზოდან წაიყვანეს. მასთან ერთად წაიყვანეს მურთაზ ზოდელავაც.

„მეგობრებო, უნდა გესმოდეთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მდინარაძეს რა დავალებაც ჰქონდა, ასრულებს. არაფრის არ შეგეშინდეთ, იმიტომ, რომ ძალა არის ქართველ ხალხში. ნუ შეგეშინდებათ ნურაფრის. მე ამის მოლოდინი მქონდა და ისინი აპირებენ, დამაკავონ. მაკავებენ იმიტომ, რომ თურმე ერთ ადამიანს, ხაბეიშვილს შეუძლია ივანიშვილის დამარცხება. თქვენ შეგიძლიათ დაამარცხოთ ივანიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაამარცხოთ ეს რეჟიმი“, – განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა.

ნეტგაზეთს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს, რომ დამატებით ინფორმაციას ბრიფინგზე მოგვაწვდიან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სოლიდარობა მეგი დიასამიძეს, ის დაიჭირეს სიმართლის დაწერისთვის – საბა სხვიტარიძე 12.09.2025
“თავისუფლების გზაზე თარჯიმნის, შორენა ტაბატაძის ცრუ ჩვენებები გადამეღობა” – ანტონ ჩეჩინი 11.09.2025
“ხაბეიშვილის დაკავება განპირობებულია შიშით” – ენმ-ის განცხადება 11.09.2025
კიდევ ერთი პოლიტიკური ლიდერი უკანონოდ დააკავეთ, გგონიათ ამით ხალხს დააშინებთ? – ზურაბიშვილი ხაბეიშვილზე 11.09.2025
ამ განცხადებაში თანხის საკითხს თუ არ ჩავთვლით, მზად ვარ, შევუერთდე ხაბეიშვილის გზავნილს – ბოკერია 11.09.2025
კოალიციის სახელით სოლიდარობას ვუცხადებთ ლევან ხაბეიშვილს და მურთაზ ზოდელავას 11.09.2025
ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი 11.09.2025
დააკავეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე 11.09.2025
