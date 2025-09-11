საზოგადოება

წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა

11 სექტემბერი, 2025 •
წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დაზიანდა გზა, რომელიც “ქართული ოცნების” თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტოებსა და ვიდეოებში ჩანს, რომ გზის სავალი ნაწილი დაზიანებულია ჭავჭავაძის გამზირზე, ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

“ნეტგაზეთი” თავდაპირველად თბილისის მერიას დაუკავშირდა, სადაც გვითხრეს, რომ ინფრასტრუქტურის დაზიანება წყალმომარაგების კომპანია “ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის” (GWP) პასუხისმგებლობაა. GWP-ში კი გვითხრეს, რომ დაზიანება უამინდობამ და უხვმა ნალექმა გამოიწვია.

“დღეს, 11 სექტემბერს, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე, უამინდობისა და უხვი ნალექის შედეგად, დაზიანდა ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ახლადრეაბილიტირებული საკანალიზაციო ქსელი და საგზაო ინფრასტრუქტურა. სისტემის გადატვირთვა გამოიწვია თვითნებურად დაერთებულმა შიდა სანიაღვრე სისტემებმა. კომპანიის ტექნიკური ჯგუფი ადგილზეა მობილიზებული და მაქსიმალურად მოკლე დროში უზრუნველყოფს დაზიანებების აღდგენას”, – აცხადებენ კომპანიაში.

საავტომობილო გზა, რომელიც დღეს დაზიანდა კახა კალაძემ მოადგილეებთან, ვაკის რაიონის გამგებელთან, თბილისის საკრებულოს წევრბთან და “ქართული ოცნების” პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად პომპეზურად გახსნა ორი დღის წინ, 9 სექტემბერს.

ქაქუცა ჩოლოყაშვილისა და გიორგი წერეთლის ქყჩების რეაბილიტაციისთვის, რომელიც რამდენიმე თვე მიმდინარეობდა, ჯამში 24 მილიონ ლარი დაიხარჯა. მერიის ინფორმაციით, სხვადასხვა სამუშაოებთან ერთად, ეს ფული მოხმარდა, მათ შორის, წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ქსელების გამართვას. თუმცა, გახსნიდან ორ დღეში, წვიმის გამო დაზიანდა საკანალიზაციო ქსელი, რამაც თავის მხრივ, გზის საფარის დაზიანება გამოიწვია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თიბისის მხარდაჭერით შემოქმედებითი ინდუსტრიის საერთაშორისო ფესტივალი AD BLACK SEA 2025 იწყება

თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამის ფარგლებში, სექტემბრის თვის ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო

სათითაოდ ირჩეოდა ჩემი ფეისბუქ პოსტები – პატარაია „პირბადეების საქმეზე“ გამოჰკითხეს

“ადრე გვეგონა, ქართული დემოკრატია ჩვენამდეც მოვიდოდა“ – აზერბაიჯანელი აქტივისტი

წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა 11.09.2025
წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა
მე გავიმეტე ციხისთვის თუ თვითონ გაიმეტა თავი? – კალაძე მეგი დიასამიძეზე 11.09.2025
მე გავიმეტე ციხისთვის თუ თვითონ გაიმეტა თავი? – კალაძე მეგი დიასამიძეზე
TI: თანამდებობის პირებმა 1 წელში 22 მლნ ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს 11.09.2025
TI: თანამდებობის პირებმა 1 წელში 22 მლნ ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს
სომხეთი აზერბაიჯანთან ბლოკადის მოხსნაზე მუშაობს – მირზოიანი 11.09.2025
სომხეთი აზერბაიჯანთან ბლოკადის მოხსნაზე მუშაობს – მირზოიანი
რატომ არ არის მეგი დიასამიძის ქმედება “არც დანაშაული და არც სამართალდარღვევა” – ქურდოვანიძის განმარტება 11.09.2025
რატომ არ არის მეგი დიასამიძის ქმედება “არც დანაშაული და არც სამართალდარღვევა” – ქურდოვანიძის განმარტება
ადვოკატის თანახმად, მეგი დიასამიძეს 9 საათის განმავლობაში ბორკილები ზურგს უკან ჰქონდა შეკრული 11.09.2025
ადვოკატის თანახმად, მეგი დიასამიძეს 9 საათის განმავლობაში ბორკილები ზურგს უკან ჰქონდა შეკრული
ცხინვალი მოუწოდებს მოსახლეობას, რუსული მართვის მოწმობები დროულად აიღონ 11.09.2025
ცხინვალი მოუწოდებს მოსახლეობას, რუსული მართვის მოწმობები დროულად აიღონ
რა თქვეს ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ მოსმენაზე 11.09.2025
რა თქვეს ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ მოსმენაზე