საზოგადოება

ფინეთში გემის ქართველ კაპიტანს და მეზღვაურებს ასამართლებენ

25 აგვისტო, 2025 •
ფინეთში გემის ქართველ კაპიტანს და მეზღვაურებს ასამართლებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინეთში ასამართლებენ გემის ქართველ კაპიტანს და მეზღვაურებს, რომელთაც ბრალად ედებათ 2024 დეკემბერში ფინეთსა და ესტონეთს შორის, ზღვაში გამავალი, წყალქვეშა ელექტროსადენის დაზიანება.

ბრალდებული არიან გემის კაპიტანი დავით ვადაჭკორია და მისი ორი თანაშემწე, რომელთაგან ერთი საქართველოს მოქალაქეა, მეორე ინდოეთის.

მათ ბრალად ედებათ რუსული პორტიდან გამოსული გემით (Eagle S) ბალტიის ზღვაში, ფინეთის ყურეში, ხუთი საზღვაო კაბელის, მათ შორის ელექტრო და  სატელეკომუნიკაციო კაბელების, დაზიანება ზღვის ფსკერზე ღუზის გათრევით. ბრალის ფორმულირების თანახმად, გემი რამდენიმე საათის განმავლობაში ზღვაში ჩაშვებული ღუზით მოძრაობდა იმისათვის, რომ წყალქვეშა კაბელები დაეზიანებინა.

კაბელების დაზიანების შემდეგ, ფინეთმა ტანკერი დააკავა. ეკიპაჟის წევრებს, რომლებიც საქართველოსა და ინდოეთის მოქალაქეები იყვნენ, ქვეყნის დატოვება აეკრძალათ. თავდაპირველად ეჭვმიტანილი იყო ეკიპაჟის 9 წევრი, თუმცა მოგვიანებით მათი რიცხვი სამამდე შემცირდა და ახლა გამოძიება დავით ვადაჭკორიასა და მისი 2 თანაშემწის წინააღმდეგ მიმდინარეობს.

ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, Eagle S რუსეთის “ჩრდილოვან ფლოტს” ეკუთვნის, რომლითაც სანქციების დაწესების შემდეგ კრემლი თავის ნავთობს ყიდის და 2025 წლის მაისში ევროკავშირმა მას სანქციებიც  დაუწესა.

პროკურორის განცხადებით, რომ არა ფინეთის ხელისუფლების ჩარევა, გემი, რომელიც კუკის კუნძულებზეა რეგისტრირებული, კიდევ უფრო დიდ ზიანს გამოიწვევდა.

„საშობაო არდადეგების დროს, როდესაც ფინეთში კაბელის დაზიანება აღმოაჩინეს, ფინეთის ხელისუფლება Eagle S-თან კონტაქტზე გავიდა. სასაზღვრო დაცვის საგანგებო რეაგირებისა და კარჰუს პოლიციის ჯგუფები Eagle S-ზე ავიდნენ შობის მეორე დღეს, შუაღამის შემდეგ ხელისუფლებამ მოითხოვა, რომ გემს ტანკერის ღუზა აეწია. ფინეთის ხელისუფლების მიერ მიღებული ზომების გარეშე გემი გააგრძელებდა გზას და მეტ ზიანს გამოიწვევდა“, – განაცხადა პროკურორმა.

პროკურორის თქმით, Eagle S-ით მიყენებული ზარალმა დაახლოებით 60 მილიონ ევროს შეადგინა. მისი თქმით, კაბელების მფლობელები ზიანის ანაზღაურებას ითხოვენ.

მეზღვაურები მათ მიმართ წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ. ადვოკატების თქმით, ეს არა განზრახი ქმედება, არამედ “საზღვაო ინციდენტი” იყო.

დამამძიმებულ გარემოებებში ჩადენილი ვანდალიზმისთვის მაქსიმალური სასჯელი ათი წელია. პროკურორი ბრალდებულებისთვის მინიმუმ ორი წლითა და ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთას ითხოვს.

იყო თუ არა ეს დივერსია?

გასული წლის ბოლოს და მას შემდეგ, ფინეთში დიდი საჯარო დისკუსია გაიმართა იმის შესახებ, ჰქონდათ თუ არა Eagle S გემის კაპიტანს და მის თანაშემწეებს ფინეთის ყურეში კაბელების დაზიანების დავალება მიღებული.

კაბელის დაზიანების შემდეგ ფინეთის პრეზიდენტმა, ალექსანდრ სტუბმა განაცხადა, რომ ეს არ შეიძლებოდა მხოლოდ უბედური შემთხვევა ყოფილიყო.

ბალტიის ზღვაში კაბელის დაზიანება Eagle S-ის ინციდენტამდეც მოხდა. ინციდენტის შემდეგ ფინეთში ყურადღება რუსეთისკენ იყო მიმართული.

თუმცა, ფინური მედიის ცნობით, პროკურორი თავის ბრალდებაში არ ახსენებს, რომ ეს დივერსია იყო.

ბრალდებულები უარყოფენ, რომ კაბელის გაწყვეტისას განზრახ მოქმედებდნენ. ბრალდებულების თქმით, მათ ვერ შენიშნეს ღუზის ჩამოვარდნა და შედეგად, კაბელის დაზიანება.

„ეს ზღვაში კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა იყო. ჩვენ დარწმუნებული ვართ ჩვენს უდანაშაულობაში. ეს [კაბელის გაწყვეტა] შემთხვევითი იყო. თავიდანვე ვთანამშრომლობდით გამოძიებასთან. ჩვენ პატივს ვცემთ მართლმსაჯულების სისტემას და ვენდობით ამ სასამართლო პროცესს. ჩვენ გვჯერა, რომ სიმართლე გაიმარჯვებს“, – განაცხადა გემის კაპიტნის თანაშემწემ, რობერტ ეგიზარაიანმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა

25 წლის ქალი ქმრის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს

მადლობლები ვართ ყველა ჩვენი პარტნიორის, ვინც ამაყად ატარებს უკრაინის დროშას – ანდრი სიბიჰა

ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი – შსს

ბოლნისში პირი მეუღლის ინტიმური ფოტოების გავრცელების ბრალდებით დააკავეს 25.08.2025
ბოლნისში პირი მეუღლის ინტიმური ფოტოების გავრცელების ბრალდებით დააკავეს
საქართველომ რუსულ „ინტერ-რაოსთან“ საერთაშორისო არბიტრაჟში სააპელაციო დავაც წააგო 25.08.2025
საქართველომ რუსულ „ინტერ-რაოსთან“ საერთაშორისო არბიტრაჟში სააპელაციო დავაც წააგო
8 ოპოზიციური პარტია 13 სექტემბერს საპროტესტო მსვლელობას გამართავს 25.08.2025
8 ოპოზიციური პარტია 13 სექტემბერს საპროტესტო მსვლელობას გამართავს
ფინეთში გემის ქართველ კაპიტანს და მეზღვაურებს ასამართლებენ 25.08.2025
ფინეთში გემის ქართველ კაპიტანს და მეზღვაურებს ასამართლებენ
პირველად საქართველოში – თიბისიმ საბანკო სექტორში გენერაციული ჩატბოტი დანერგა 25.08.2025
პირველად საქართველოში – თიბისიმ საბანკო სექტორში გენერაციული ჩატბოტი დანერგა
“ზელენსკის თქვენი მითითებები არ სჭირდება” – დაპირისპირება უკრაინისა და უნგრეთის მინისტრებს შორის 25.08.2025
“ზელენსკის თქვენი მითითებები არ სჭირდება” – დაპირისპირება უკრაინისა და უნგრეთის მინისტრებს შორის
რუსეთი სომხურ პროდუქციას ისევ არ ატარებს სანიტარული პრობლემების საბაბით 25.08.2025
რუსეთი სომხურ პროდუქციას ისევ არ ატარებს სანიტარული პრობლემების საბაბით
ზელენსკიმ მიანიშნა, რომ „დრუჟბის“ ბედი დამოკიდებულია უნგრეთის პოზიციაზე 24.08.2025
ზელენსკიმ მიანიშნა, რომ „დრუჟბის“ ბედი დამოკიდებულია უნგრეთის პოზიციაზე