მილიონობით გულშემატკივართა გულები დაიპყარით მთელ მსოფლიოში – საელჩოები ნაკრებზე

ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ასპარეზობას ეხმაურებიან სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოები და ქართველ ფეხბურთელებს ტურნირზე ნაჩვენები შესანიშნავი თამაშისთვის მადლობას უხდან.

Respect & honor to @nakrebi 🇬🇪 for strong and passionate performance @EURO2024 👏🏽. Looking forward to seeing you at the next big ⚽️ tournament. Kopf hoch! pic.twitter.com/2FK3TmrfuL

— Peter Fischer (@Diplo_Peter) June 30, 2024

„მთელი გულით ვულოცავთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ისტორიული მომენტის შექმნას! მათი შესანიშნავი თამაში და თავდადება მაგალითია სხვა პატარა ქვეყნებისთვის, რომ ყველაფერი შესაძლებელია! მადლობა ბიჭებს!“ – წერს ესტონეთის საელჩო Facebook-ზე.

ევრო 2024 საქართველოსთვის ნაკრებისთვის სადებიუტო იყო. 30 ივნისს ეროვნული ნაკრები მერვედფინალურ რაუნდში ესპანეთთან ანგარიშით 1:4 დამარცხდა და ევროპის ჩემპიონატს გამოეთიშა.