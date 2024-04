„რუსულ კანონს“ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეც ეხმაურება

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯეიმს ობრაიენი შეშფოთებულია საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივებით.

„შეშფოთებული ვარ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომლებიც საქართველოს ევროპიდან ჩამოშორების საფრთხეს ქმნის. აშშ ყოველთვის აიმაღლებს ხმას ადამიანის უფლებების დასაცავად ყველასთვის, გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების ჩათვლით“, — წერს ობრაიენი X-ზე.

Concerned about legislative initiatives in Georgia’s Parliament that risk moving Georgia away from Europe. The U.S. will always speak up in defense of human rights for all, including freedoms of expression and peaceful assembly.

