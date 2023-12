ევროპულმა საბჭომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა

ევროპულმა საბჭომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილება მიიღო.

ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი X-ზე (ყოფილი „ტვიტერი“) იტყობინება.

ევროპულმა საბჭომ ასევე მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნის შესახებ.

ევროკავშირი დაიწყებს მოლაპარაკებებს ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მას შემდეგ, რაც მიაღწევს წევრობის კრიტერიუმებთან შესაბამისობის აუცილებელ ხარისხს. საბჭომ მოიწვია კომისია, რათა მარტამდე მოამზადოს ანგარიში ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად.

„იმედის ნათელი სიგნალი მათი ხალხისა და ჩვენი კონტინენტისთვის“, — დაწერა შარლ მიშელმა.

