მოსკოვის საცხრამაისო აღლუმში მხოლოდ ერთი ტანკი მონაწილეობდა

მოსკოვში გამართულ წლევანდელ საცხრამაისო სამხედრო აღლუმზე საგრძნობლად ნაკლები საბრძოლო ტექნიკა უჩვენეს პუბლიკას.

ამის შესახებ ინფორმაციას “რადიო თავისუფლების” რუსული ბიურო ავრცელებს. გამოცემა ეყრდნობა ანალიტიკოს ოლივერ ალექსანდერს, რომელმაც ამის შესახებ სოციალურ ქსელ ტვიტერზე დაწერა.

ალექსანდერის ცნობით, 2021 წელს აღლუმში 197 საბრძოლო მანქანა მონაწილეობდა, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ეს რაოდენობა 131-მდე შემცირდა, წელს კი წითელ მოედანზე მხოლოდ 51-მა ერთეულმა გაიარა.

The flyover is expectedly cancelled. As no rehearsals had taken place, this was a guarantee.

Since the invasion the amount of vehicles in the annual parade has plummeted into a pitiful display:

2021: 197

2022: 131

2023: 51

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) May 9, 2023