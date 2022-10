პოლიცია თეირანში სტუდენტებს დაუპირისპირდა — ირანში პროტესტი გრძელდება

ცნობების თანახმად, ირანის პოლიცია თერაინის ერთ-ერთ ცნობილ უნივერსიტეტში სტუდენტებს დაუპირისპირდა. ესაა გაგრძელება ირანის ხელისუფლების მცდელობისა, ჩაახშოს მოქალაქეთა პროტესტი, რომელიც, მიუხედავად აქციებზე დაღუპულთა რიცხვის ზრდისა და უსაფრთხოების ძალების სიხისტისა, მესამე კვირაა გრძელდება.

ირანის ათეულობით ქალაქსა და დასახლებაში დემონსტრაციები ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ დაკავებული 22 წლის ქალის, მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ დაიწყო და მალევე მიიღო ისლამური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის საწინააღმდეგო ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პროტესტის სახე წლების განმავლობაში.

კვირას სტუდენტებმა ირანის არაერთი ქალაქის უნივერსიტეტში გამართეს საპროტესტო აქციები. მათ შორის იყო თეირანი, იაზდი, ქერმანშაჰი, სანანდაჯი, შირაზი და მეშჰედი. როგორც Reuters წერს სოც. მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ისმოდა შეძახილები “დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, სიკვდილი ხამენეის”.

გავრცელებული კადრების თანახმად, თეირანში მოქმედი შარიფის უნივერსიტეტი, რომელიც განსხვავებული აზრის ერთ-ერთ კერადაა მიჩნეული, პოლიციელებით იყო გარშემორტყმული.

უსაფრთხოების ძალები დღის მეორე ნახევარში დაუპირისპირდნენ შეკრებილებს: ერთ-ერთი ვიდეოს მიხედვით, სტუდენტები ტერიტორიიდან გარბიან, რასაც თან სდევს სროლის ხმა. კიდევ ერთი ვიდეოს მიხედვით, სტუდენტები მიწისქვეშა საპარკინგე სივრცეში იყვნენ ჩარჩენილი და ცდილობდნენ, იქიდან გაეღწიათ.

Horrific reports & footage of students at #SharifUniversity in Tehran being attacked, shot & killed by security forces in Iran.

Please amplify the plight of Iranians & the atrocities of this brutal regime.#MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests2022 #IranRevolution2022 #OpIran pic.twitter.com/XdMCUPlthR

