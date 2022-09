ირანის ქალაქებში გაბრაზებული მოქალაქეები საპროტესტო აქციებზე გამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ თეირანში დაკავებული ახალგაზრდა ქალი, მაჰსა ამინი, რამდენიმედღიანი კომის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა.

დემონსტრანტები, პოლიციის წინააღმდეგობის ფონზე, სკანდირებენ ანტისამთავრობო სლოგანებს, მათ შორის, “სიკვდილი დიქტატორს”. კადრების მიხედვით, ზოგიერთმა ქალმა პროტესტის ნიშნად საჯაროდ მოიხადა თავსაბურავი.

19 სექტემბერს გავრცელდა პირველი ცნობები აქციებზე დაღუპულთა შესახებ.

მაჰსა ამინი ირანის დედაქალაქს თავის ძმასთან ერთად სტუმრობდა, როცა პოლიციამ ერთ-ერთ მეტროსადგურთან დააკავა და ფურგონში ჩასვა. ქალს სავალდებულო ჰიჯაბთან დაკავშირებით ირანში მოქმედი რეგულაციის დარღვევას ედავებოდნენ.

BBC-ის მიხედვით, თვითმხილველები იუწყებიან, რომ ქალს პოლიციის ფურგონში სცემეს, მოგვიანებით კი კომაში ჩავარდა. მაჰსა ამინი გასული კვირის პარასკევს, დაკავებიდან სამი დღის შემდეგ, თეირანის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა.

ირანის პოლიცია, რომელიც “სამწუხარო ინციდენტს” უწოდებს მომხდარს, უარყოფს ძალადობასთან დაკავშირებულ ვერსიას და აღნიშნავს, რომ განყოფილებაში გადაყვანის შემდეგ ქალს “გულის უეცარი უკმარისობა” განუვითარდა.

თუმცა ბრიტანული The Guardian იუწყება კომპიუტერული ტომოგრაფიის (CT) შედეგებზე, რომელიც დაღუპულ ქალს თავის არეში გადაუღეს. ის აჩვენებს ძვლის მოტეხილობას, სისხლდენასა და თავის ტვინის შეშუპებას, რაც, როგორც ჩანს, ადასტურებს, რომ მაჰსა ამინი თავში დარტყმის შედეგადაა გარდაცვლილი.

მაჰსა ამინი

როგორც გამოცემა წერს, თუ ტომოგრაფიის შედეგები დადასტურდა, ეს იქნება დიდი გასაჭირი პოლიციისათვის, რომელმაც მანამდე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების დამუშავებული ვერსია გამოაქვეყნა იმის დასამტკიცებლად, რომ ქალი ჯანმრთელობის პრობლემის გამო დაიღუპა.

ამინის მამამ იმთავითვე უარყო პოლიციის ნათქვამი, დასძინა რა, რომ მაჰსას არ ჰქონია ისეთი სამედიცინო მდგომარეობა, რომლითაც გულის უეცარი პრობლემის ახსნა შეიძლება.

რამდენიმე ირანული საინფორმაციო სააგენტო წერს, რომ თეირანში ე.წ. მორალის პოლიციის ხელმძღვანელს, ახალგაზრდა ქალის სიკვდილისა და თანმდევი პროტესტის ფონზე, უფლებამოსილება შეუჩერეს. თეირანის პოლიცია აღნიშნულს არ ადასტურებს.

მაჰსა ამინის საქმე და მის გარშემო მღელვარება კიდევ ერთხელ ჰფენს ნათელს ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ირანში, რომლის კანონმდებლობითაც მკაცრად კონტროლდება ქალების ჩაცმულობა, აღნიშნულზე შეწინააღმდეგება კი ხანგრძლივი პატიმრობისა და ფიზიკური ძალადობის რისკებს შეიცავს.

მაჰსა ამინის გარდაცვალებამ მღელვარება და პროტესტი გამოიწვია როგორც სოციალურ ქსელებში, ისე ირანის ქალაქების ქუჩებში. დაღუპული ქალის სახელის შემცველი ჰეშთეგი თითქმის 2 მილიონჯერ ახსენეს “ტვიტერზე”.

საპროტესტო აქციები ირანის სხვადასხვა ქალაქში მესამე დღეა, არ წყდება. ვრცელდება კადრები, რომლებშიც ჩანს დემონსტრანტთა დიდი ჯგუფები და პოლიციის დამწვარი მოტოციკლები. BBC-სა და “რადიო თავისუფლების” სპარსულენოვანი გამოცემები წერენ პოლიციის თავდასხმებისა და შეტაკებების შესახებ.

უფლებადამცველი ჯგუფი “Hengaw”, რომელიც ირანის ქურთისტანში ადამიანის უფლებათა დარღვევებს აკვირდება, წერს პროტესტისას ორი დაღუპულის შესახებ ქალაქ დივანდარში. ქალაქი მდებარეობს ქურთისტანის პროვინციაში — დაღუპული ქალის მშობლიურ რეგიონში, სადაც აქციები ყველაზე ინტენსიურია.

ხელისუფლებას არ დაუდასტურებია აქციაზე მოქალაქეთა დაღუპვა.

Protest against the brutal death of #MahsaAmin is taking place across Iran. People are singing for freedom here in the city of Rasht. We don’t have any media inside iran to be the voice of these protesters. #مهسا_امینی pic.twitter.com/mN8MNzBIf2

არაერთ შემთხვევაში, აქციების მონაწილე ქალები პროტესტის ნიშნად თავსაბურავებს საჯაროდ იხდიან და ასე აპროტესტებენ სავალდებულო ჰიჯაბის კანონს.

ირანის ნახევრად ოფიციალური სააგენტო “ფარსი” იუწყება საპროტესტო აქციის შესახებ თეირანის უნივერსიტეტების სტუდენტთა მონაწილეობით, 19 სექტემბერს ისინი მოითხოვენ ამინის გარდაცვალების გამოძიებასა და ე.წ. მორალის პოლიციის დაშლას.

თეირანში, სხვა ქალაქების მსგავსად, ისმოდა საპროტესტო შეძახილები, მათ შორის, “ქალები, სიცოცხლე, თავისუფლება”, “სიკვდილი დიქტატორს”, “სიკვდილი ისლამურ რესპუბლიკას” და “სამართლიანობა, თავისუფლება, არასავალდებულო ჰიჯაბი”. კადრებში ჩანს, რომ არაერთი ქალი თავსაბურავს საჯაროდ იხდის.

ერთ-ერთი ვიდეოს მიხედვით, თეირანში აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენეს, დემონსტრანტებმა კი ქვები ესროლეს წყლის მანქანას.

This is a Tehran. Women removed their hijab alongside men chanting death of dictator. #MahsaAmini Became a symbol of resistance not only against forced hijab but religious dictatorship. #مهسا_امینی pic.twitter.com/pDjr6uTAAW

ვიდეოების თანახმად, აქციები მესამე დღეა გრძელდება დაღუპული ქალის მშობლიური, ქურთისტანის პროვინციის სხვადასხვა ქალაქში, ირანის დასავლეთით. კადრებზე დაყრდნობით, “რადიო თავისუფლების” სპარსულენოვანი ბიურო ასევე წერს აქციებზე არაერთ დიდ ქალაქში, მათ შორის, მაშჰადში, ისპაჰანსა და ქარაჯში.

გამოცემის ინფორმაციით, ქურთისტანის, დასავლეთი აზერბაიჯანისა და ალბორზის პროვინციებში ბიზნესები და მაღაზიების მეპატრონეები გაიფიცნენ, მიუხედავად ხელისუფალთა მუქარებისა.

მანამდე, შაბათს, 22 წლის ქალის დაკრძალვის ცერემონიალის მონაწილეები მაჰსა ამინის მშობლიურ ქალაქ საყეზში სკანდირებდნენ “სიკვდილი დიქტატორს” — ანტისამთავრობო აქციებზე მრავალგზის გახმიანებულ სლოგანს ირანის ისლამური რესპუბლიკის სულიერი ლიდერის, ალი ხამენეის წინააღმდეგ.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:

death to dictator!

Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q

