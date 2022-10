“გთხოვ, გადაგვარჩინე. გაჭედილები ვართ. ისინი გვესვრიან”, — უთხრა ფარიდს ატირებულმა მეგობარმა, რომელმაც დახმარების თხოვნით დაურეკა მაშინ, როცა თეირანის ერთ-ერთი პრესტიჟული უნივერსიტეტის სტუდენტებს არბევდნენ.

შარიფის უნივერსიტეტში, რომელიც განსხვავებული აზრის ერთ-ერთ კერადაა მიჩნეული, დრამატული პროცესები კვირას, 2 ოქტომბერს, დღის მეორე ნახევარში, სტუდენტთა პროტესტის შემდეგ განვითარდა. თვითმხილველი CNN-ს უყვება, რომ ძალოვნები სცემდნენ, ესროდნენ და ძალადობრივად აკავებდნენ ახალგაზრდებს.

ეს იყო გაგრძელება ირანის ხელისუფლების მცდელობისა, ჩაახშოს მოქალაქეთა პროტესტი, რომელიც, მიუხედავად აქციებზე დაღუპულთა რიცხვის ზრდისა და უსაფრთხოების ძალების სიხისტისა, მესამე კვირაა, არ წყდება.

ფარიდის თქმით, ძალადობისა და “სიველურის” სცენები დახვდა მას შემდეგ, რაც უნივერსიტეტის კამპუსს მიაღწია. ვიდეოების მიხედვით, პროსამთავრობო შეიარაღებული ორგანიზაციის, “რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის” წევრებს სტუდენტები კამპუსის ავტოსადგომზე ჰყავდათ მომწყვდეული.

“მათ ჰქონდათ იარაღი, ჰქონდათ არალეტალური იარაღი, ჰქონდათ ხელკეტები… იყენებდნენ გაზებს… [რომლებიც] საერთაშორისო დონეზეა აკრძალული. ეს იყო საომარი ზონა, ყველგან სისხლი”, — ეუბნება ის CNN-ს.

სტუდენტებისთვის 2 ოქტომბერი სასწავლო წლის დასაწყისი იყო, თუმცა ბევრი მათგანი, ლექციებზე დასწრების ნაცვლად, ირანის რეჟიმის საწინააღმდეგო პროტესტს შეუერთდა, რომელიც ათეულობით ქალაქსა და დასახლებაში გაიშალა ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ დაკავებული 22 წლის ქალის, მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ.

ფარიდი აღნიშნავს, რომ უნივერსიტეტში ინციდენტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც კამპუსის დაცვამ სტუდენტებს საპროტესტო აქციის მოწყობისა და რეჟიმის საწინააღმდეგო სლოგანებისთვის უსაყვედურა.

“ეს დაიწყო იმით, რომ სტუდენტებმა უარი თქვეს ლექციებზე შესვლაზე. ამის შემდეგ მეცნიერების [პროფესორი] მივიდა მათთან სალაპარაკოდ, რადგან [სლოგანებს] სკანდირებდნენ”, — აღნიშნავს ის.

ფარიდი ჰყვება, რომ სტუდენტები უნივერსიტეტის დაცვამ გაიყვანა, შემდეგ კი ისინი შეაჩერეს “რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის” ძალებმა, რომელთაც სამოქალაქო ტანსაცმელი ეცვათ.

“[გუშაგთა კორპუსის ძალებმა] უთხრეს მათ: “თუ რკინიგზის სადგურს მიუახლოვდებით, სროლას დავიწყებთ. დაბრუნდით უნივერსიტეტში”. ამის შემდეგ, როცა სტუდენტთა ნახევარი უნივერსიტეტში დაბრუნდა, დანარჩენებს საშუალება მისცეს, საპარკინგე სივრცეში შესულიყვნენ. ხოლო აღნიშნულის შემდეგ, მათ დაიწყეს სროლა არალეტალური იარაღიდან და [სტუდენტების] დაკავება ძალიან, ძალიან ველური მეთოდით”, — ჰყვება ის.

