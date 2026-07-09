წელს ლიტერატურული პრემია „საბა“ ოცდამეოთხედ გამოცხადდა. გამომცემლებმა და ავტორებმა და 205 წიგნი წარმოადგინეს და ფინალისტების სია უკვე ცნობილია 8 ნომინაციაში, ხოლო ნომინაციაში „ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის“ – გამარჯვებული, ტრადიციულად, სხვა გამარჯვებულების გამოვლენის პარალელურად გახდება ცნობილი.
„საბა“ თიბისიმ და პოეტმა რატი ამაღლობელმა 2002 წელს დააფუძნეს. უკვე წლებია ის ყველაზე ავტორიტეტული პრემიაა ლიტერატურის დარგში. დაარსების დღიდან 100-ზე მეტმა მწერალმა და ლიტერატორმა 5000-ზე მეტი წიგნი განიხილა, 250-მდე პრემია გაიცა და 200-მდე ავტორი დაჯილდოვდა (მათგან არაერთი -ორჯერ და მეტჯერ).
ლიტერატურული პრემია „საბას“ 2026 წლის ფინალისტები არიან:
წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი:
- არმაზ ახვლედიანი, „ცოცხალი კედელი“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
- ლაშა ბაბილუა, „განგაშის იავნანა“ (კალმოსანი)
- ლიკა გლურჯიძე, „ევრიდიკე (არც ერთი პიესა)“ (სამეფო უბნის თეატრი)
- ბექა ლოხიშვილი, „ზულეიხანი არსად არ არის“ (მწიგნობარი)
- სანდრო მეტრეველი, „ორ ჯოკერში გახიშტული“ (ინტელექტი)
- ტატო მოდებაძე, „ქორწილამდე წასაკითხი“ (პალიტრა L)
- ქეთევან სამხარაძე, „ჰაიდე, რაზიე! (არც ერთი პიესა)“ (სამეფო უბნის თეატრი)
- თაკო წულაია, „არაფერი არ გვემართება“ (პალიტრა L)
- თინათინ ხუტურიძე, „უთხარით ქარებს“ (კალმოსანი)
წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა:
- ქეთი ნიჟარაძე, „სახელისა და დიდების ფენომენი ანტიკურ ლიტერატურაში“ (პალიტრა L)
- ნანა ტრაპაიძე, „რეალობის ლიტერატურული აჩრდილები“ (ინტელექტი)
წლის საუკეთესო პიესა:
- მარიტა ლიპარტელიანი, „რომანტიკოსები (არც ერთი პიესა)“ (სამეფო უბნის თეატრი)
- თემო რეხვიაშვილი, „პათეტიკური მონოლოგები“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
- თამარ სუხიშვილი, „ქალღმერთი თითის წვერებზე (არც ერთი პიესა)“ (სამეფო უბნის თეატრი)
- დავით ხორბალაძე, „ტალახი“ (ღია სივრცე – ვიზუალური და საშემსრულებლო ხელოვნების ცენტრი)
წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა:
- შოთა იათაშვილი, „მკვლელი მწერლები – დოკუმენტური ჰორორი“ (დიოგენე)
- გიორგი კაკაბაძე, „მიზეზთა ბუნება“ (ინტელექტი)
- გიორგი კეკელიძე, „სიკვდილის გაუქმება“ (პალიტრა L)
- ნოდარ ლადარია, „„ოთარაანთ ქვრივი“ – პარალელური წიგნი“ (ინტელექტი)
- არჩილ ქიქოძე, „პერუს დღიური“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
წლის საუკეთესო პროზაული კრებული:
- ცოტნე ავსაჯანიშვილი, „ქართლის ხეობებს ასდის ნისლები“ (ინტელექტი)
- ლაშა იმედაშვილი, „უკან, მომავალში“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
- დავით ქართველიშვილი, „ცვილის ფიგურები“ (პალიტრა L)
- ალეკო შუღლაძე, „ქალი სამრეკლოზე“ (ინტელექტი)
- ნიკოლოზ ცისკარიშვილი, „ცნობიერების წყვდიადი“ (პალიტრა L)
წლის საუკეთესო პოეტური კრებული:
- მინდია არაბული, „საუკუნო უკუნი“ (მატარებელი კომიქს)
- ბექა ახალაია, „Homo-მაგნატი“ (ჯადოსნური სახლი)
- ნინი ელიაშვილი, „ბავშვს სადაც უნდა იქ იდგება“ (კალმოსანი)
- თამარ ჟღენტი, „მელიას კუდი“ (ინტელექტი)
- ალეკო ცქიტიშვილი, „თავები“ (ინტელექტი)
წლის საუკეთესო რომანი:
- არჩილ ქიქოძე, „ომი“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
- ლექსო პაიკიძე, „GUATE“ (ბენდესი)
- გოგა ქობალია, „სიკვდილი პაპანაქება მზეში“ (ინტელექტი)
წლის საუკეთესო ქართული თარგმანი:
- ლევან ბერძენიშვილი, ჰომეროსის „ოდისეა“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
- თამარ გელაშვილი, ჯეიმზ ჯოისის „ღამისთევა ფინეგანისათვის“ (ინტელექტი)
- ლაშა გველესიანი, დევიდ ფოსტერ უოლესის „მოკლე ინტერვიუები ამაზრზენ კაცებთან“ (პოლინომიალი)
- ნანა გოგოლაშვილი, თომას მანის „იოსები და ძმანი მისნი (წიგნი I-II)“ (ინტელექტი)
- ასია დარბინიანი, კრებული, „თანამედროვე სომხური პროზა“ (პალიტრა L)
- კატია ვოლტერსი, იცხოკ (ისააკ) ბაშევის ზინგერის „მონა“ (პალიტრა L)
- თამარ კვიჟინაძე, იუნ ფოსეს „დილა და საღამო“ (პოლინომიალი)
- გიორგი ლობჟანიძე, ალი იბნ აბი ტალიბის „ნაჰჯ ალ-ბალაღა (გზა სრულქმნილი მჭევრმეტყველებისა)“ (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა)
- ნიკა სამუშია, სალმან რუშდის „კიშოტი“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
- მაია ფანჯიკიძე, ჯენი ერპენბეკის „კაიროსი“ (ინტელექტი)
- რუსუდან ღვინეფაძე, ელიას კანეტის „დაბრმავება“ (სიესტა)
- ნინი ჩაკვეტაძე, ჰან კანგის „ვეგეტარიანელი“ (სულაკაურის გამომცემლობა)
- თაკო ჭილაძე და ლელა სამნიაშვილი, რეი ბრედბერის „ძენი და წერის ხელოვნება“ (პალიტრა L)
- თამარ ჯაფარიძე, მარგარეტ ეტვუდის „აღთქმები“ (პალიტრა L)
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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