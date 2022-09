სანქცირებულია თუ არა ირანული თვითმფრინავი, რომელიც საქართველომ გაატარა?

4 სექტემბერს, საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით, Iran Air-ის სატვირთო თვითმფრინავი მოსკოვში ჩაფრინდა.

რადარის მონაცემების თანახმად, თვითმფრინავი ირანის სამოქალაქო და სამხედრო სტატუსის მქონე რაშთის აეროპორტიდან გამოფრინდა, სავარაუდოდ, სომხეთში დაეშვა (უცნობია, რომელ აეროპორტში) და შემდეგ, საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით რუსეთში, მოსკოვში ჩაფრინდა.

🚨🇷🇺🇮🇷Dozens of Iranian IRGC cargo planes have landed in Russian airports since the start of the Russian invasion of Ukraine, the last one on September 4th with an undeclared purpose. pic.twitter.com/2p2RY4YHlf

