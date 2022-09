“რატომ ვართ აქ?” – ევროპის ჩემპიონატი თბილისში მაყურებლის გარეშე

2022 წლის ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატის „ა“ ჯგუფის თამაშები წელს საქართველოში ტარდება.

ტურნირის გახსნითი შეხვედრები გუშინ, 1 სექტემბერს გაიმართა, თუმცა ორგანიზატორებმა მწვრთნელების კრიტიკა უკვე დაიმსახურეს დარბაზში გულშემატკივრების ნაკლებობის გამო.

მასპინძელი საქართველოსა და ბელგიის მატჩს მაყურებელი ესწრებოდა (თუმცა დარბაზი სავსე არ იყო), ხოლო ევროპის ისეთი წამყვანი ქვეყნების, როგორიცაა მაგალითად თურქეთი და ესპანეთი, თამაშები თითქმის ცარიელ დარბაზში ჩატარდა.

პირველი შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონის, ესპანეთისა და ბულგარეთის საკალათბურთო ნაკრებებს შორის გაიმართა, ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა სერჯიო სკარიოლომ იხუმრა კიდეც. ესპანეთის ნაკრების წევრ ლორენცო ბრაუნს ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, უყურებდნენ თუ არა აშშ-ში მისი ნათესავები მის თამაშს თბილისში ტელევიზორით.

„დარწმუნებული ვარ თამაშს პირდაპირ ეთერში ლორენცო ბრაუნის უფრო მეტი ნათესავი ადევნებდა თვალს, ვიდრე დარბაზში გულშემატკივარი იყო“ – განაცხადა ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა.

Sergio Scariolo jokes about poor attendance in the EuroBasket opener 😅 pic.twitter.com/cWvmr9xsE6

სკარიოლომ განაცხადა, რომ მას სრულად გადავსებულ დარბაზებში თამაში უყვარს.

The gym was pretty empty in the first game of the EuroBasket 👀 pic.twitter.com/tRq7QjoxZa

— BasketNews (@BasketNews_com) September 1, 2022