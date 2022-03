უკრაინის ოფიციალური პირების თანახმად, ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ლვოვზე 26 მარტს სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა, რის შედეგადაც ადამიანები დაშავდნენ. გავრცელებულ ფოტოებში შავი კვამლი ჩანს.

ქალაქის მერმა ანდრიი სადოვმა “ფეისბუკზე” დაწერა, რომ “ლვოვზე სარაკეტო დარტყმის შედეგად” დაშავებულია 5 ადამიანი. მისივე თქმით, ინფორმაცია ახლდება.

მანამდე, სადოვმა მოსახლეობას მოუწოდა, დარჩნენ თავშესაფრებში, ვინაიდან შესაძლებელი იყო განმეორებითი დაბომბვა.

ფოტო: BBC

ლვოვის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსი მაქსიმ კოზიცკი 2 სარაკეტო დარტყმაზე საუბრობს. მერის მსგავსად, მანაც მოუწოდა მოქალაქეებს თავშესაფრებში დარჩენისკენ.

“იყო ორი სარაკეტო დარტყმა ლვოვის (ქალაქის) საზღვრებში”, — წერს ის.

The Guardian-ის მიხედვით, როგორც ჩანს, დარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე შეიძლება ყოფილიყო ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ქალაქის ცენტრიდან აღმოსავლეთით.

⚡️Lviv Mayor: Lviv attacked.

Andriy Sadovyi said that Lviv was hit following reports about explosions. Lviv Oblast Governor Maksym Kozytskyi said that 3 loud explosions were heard near Lviv, from the east. Sadovyi warned that more strikes may be coming.

Video: tplviv/Telegram pic.twitter.com/7ju5ux8N6d

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022