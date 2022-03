რატომ გახდა პატარა უკრაინულ დასახლებაში ბრძოლები ინტერნეტში მიმების ინსპირაცია

უკრაინული მხარის თანახმად, ქვეყნის სამხრეთში, ქალაქ ხერსონთან ახლოს მდებარე სოფელ ჩორნობაივკაში (ასევე მის აეროპორტში) შეჭრილი რუსული ძალები და სამხედრო ტექნიკა ზედიზედ, სულ მცირე, 9-ჯერ მოიგერიეს და გაანადგურეს.

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლის, ოლექსი არესტოვიჩის თანახმად, უკრაინულმა მხარემ მე-9 იერიში გუშინ ღამით განახორციელა.

ჩორნობაივკა მდებარეობს ხერსონისა და უკრაინის ჯარების მიერ კონტროლირებადი ქალაქის, მიკოლაევის გზაზე. ამდენად, საოკუპაციო ძალებისთვის სტრატეგიული მნიშნველობა აქვს, რადგან აქ მდებარე აეროპორტის გამოყენებით, შესაძლებელია მიკოლაევზე იერიშის განხორციელება. ასევე, საშუალო და შორი მანძილის სისტემებით შესაძლებელია საარტილერიო ცეცხლის გახსნაც.

სოფელი ჩორნობაივკა და მასთან მდებარე აერიპორტი

როგორც წესი, ჩორნობაივკასთან მობილიზებულია ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულიდან შესული რუსული ჯარები.

ჩორნობაივკის აეროპორტში უკრაინელებმა 15 მარტს გაანადგურეს მოწინააღმდეგის ვერტმფრენები და საბრძოლო ტექნიკა, რომელსაც მიკოლაევზე თავდასხმისთვის იყენებდნენ. მოგვიანებით, საჰაერო გადაღებით გაირკვა, რომ რუსულმა მხარემ აეროპორტის ტერიტორიიდან გადარჩენილი ვერტმფრენები გაიყვანა.

უკრაინული მხარის თანახმად, სწორედ ჩორნობაივკაში მოკლეს რუსეთის მე-8 არმიის გენერალ-ლეიტენანტი ანდრეი მორდიჩევიც.

უკრაინული მხარის განცხადებით, ჩორნობაივკა აუცილებლად შევა ისტორიაში, როგორც წინააღმდეგობის სიმბოლო.

ჩორნობაივკაში რუსული მხარისათვის მიყენებული ზარალი ინსპირაციის წყაროდ იქცა ტვიტერსა და სხვა სოციალურ ქსელებში პროუკრანულად განწყობილი მომხმარებლებისთვის, რომლებმაც ამ საკითხს არაერთი მიმი და პოსტი მიუძღვნეს.

თარგმანი: რუსეთს ჯერ კიდევ არ უთხოვია ნატოსთვის ჩორნობაივკას თავზე ცის დახურვა?

Chornobayivkian or Macronian infinity?

I don’t know what to make of these two separate facts.@EmmanuelMacron called @KremlinRussia_E

putin for the 8 time with the same result (or rather lack of thereof).

russian fascists were annihilated for the 8 time in Chornobayivka. 1/3 pic.twitter.com/d615NcKoIs

— Alexander Khara (@alexanderkhara) March 23, 2022