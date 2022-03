ხრისტო გროზევი: ФСБ-მ დააკავა როსგვარდიის მეთაურის მოადგილე

საგამოძიებო ჟურნალისტური ჯგუფის, „Bellingcat-ის“ აღმასრულებელი დირექტორის, ხრისტო გროზევის განცხადებით, რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა (FSB-მ) დააკავა რუსეთის ეროვნული გვარდიის, „როსგვარდიის“ მეთაურის მოადგილე, გენერალი რომან გავრილოვი.

ინფორმაციას უარყოფს დუმის დეპუტატი სამთავრობო პარტიიდან „ერთიანი რუსეთი“ ალექსანდრე ხინშტეინი, რომელიც აცხადებს, რომ თავად ესაუბრა გენერალს და მისი დაკავების შესახებ ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება.

გროზევის განცხადებით, გავრილოვი მანამდე მუშაობდა რუსეთის პრეზიდენტის დაცვის სამსახურში.

გროზევი წერს, რომ ამ ინფორმაციას 3 სხვადასხვა წყარო ადასტურებს. მისი თქმით, “როსგვარდიას” უკრაინის ომში უზარმაზარი დანააკრგები აქვს.

რუსულ მხარეს ჯერ არ დაუდასტურებია გავრილოვის დაკავების ფაქტი.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia’s Rosgvardia (a unit of RU’s interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin’s security service.

