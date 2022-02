კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში აფეთქებების ხმა ისმის

უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და ქვეყნის სხვა ქალაქებში აფეთქებების ხმა ისმის. ცოტა ხნის წინ CNN-მა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით გამოაცხადა, რომ აფეთქება კიევის შემოგარენში იყო სარაკეტო თავდასხმა.

კიევის შემოგარენში აფეთქებების შესახებ მოქალაქეები ტვიტერზეც წერენ.

Two booms heard from my apartment on Khreshatyk, Kyiv in the past 3 minutes

