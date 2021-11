სააკაშვილთან ციხეში ვიზიტზე უარი მითხრეს – ანა ფოტიგა

ევროპარლამენტარი, ანა ფოტიგა ამბობს, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან, მიხეილ სააკაშვილთან ვიზიტზე მას უარი უთხრეს. ამის შესახებ ინფორმაცია მან Twitter-ის საკუთარ გვერდზე გაავრცელა.

“მიხილ სააკაშვილთან ციხეში ვიზიტზე უარი მითხრეს. საქართველოში ხელისუფლების მხრიდან კეთილი ნების და გამჭვირვალობის ნაკლებობა დასანანია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ სიტუაციის მოგვარების შანსი ჯერ კიდევ არსებობს. საქართველოს მთავრობა ყოფილი პრეზიდენტის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე სრულად პასუხისმგებელია”, – წერს ფოტიგა.

I was refused to visit Michael Saakashvili in prison. I regret the lack of good will &transparency on the side of gvt. of Georgia &reiterate that there still is a chance of solving this situation. Gvt. of Georgia is fully responsible for life and health of the former president.

— Anna Fotyga Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) November 13, 2021