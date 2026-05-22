თიბისის გენერალური მხარდაჭერით, საქართველოს ტექ ოლიმპიადების ჰაბის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის გოგოების ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე (EGOI) წარმატებით იასპარეზა.
იტალიის ქალაქ ჩესენატიკოში გამართულ საერთაშორისო შეჯიბრზე, სადაც მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, ქართველმა მონაწილეებმა მაღალი შედეგები აჩვენეს – გვანცა ხვედელიძემ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, ხოლო თაკო შანავამ საპატიო სიგელი.
„EGOI ოლიმპიადაში მონაწილეობა ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო. მიხარია და მეამაყება, რომ საქართველოს სახელით გამოსვლა და ასეთი შედეგის მიღწევა შევძელი. ეს გამარჯვება კიდევ ერთხელ მაძლევს მოტივაციას, მომავალშიც განვაგრძო განვითარება ტექნოლოგიების მიმართულებით” – გვანცა ხვედელიძე, ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე.
ევროპის გოგოების ინფორმატიკის ოლიმპიადა (EGOI) საერთაშორისო მასშტაბის შეჯიბრია, რომლის მთავარი მიზანია ინფორმატიკისა და ტექნოლოგიების სფეროში გოგოების ჩართულობის გაზრდა და STEM მიმართულებებში გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა. საქართველოს ნაკრები EGOI-ში წელს უკვე მეექვსედ მონაწილეობდა. გასული წლების განმავლობაში ქართველმა მონაწილეებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვანი შედეგები აჩვენეს და ჯამში 2 ოქროს, 5 ვერცხლისა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს.
საქართველოს ტექ ოლიმპიადების ჰაბი, თიბისის გენერალური მხარდაჭერითა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) ორგანიზებით დაფუძნდა. ჰაბის მიზანია ნიჭიერი მოსწავლეების აღმოჩენა, განვითარება და საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის მომზადება. ეროვნული ნაკრების წევრები სწორედ BTU-ში გადიან საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მოსამზადებელ პროგრამას.
