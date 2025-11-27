თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა 

1-დან 7 დეკემბრის ჩათვლით თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიმართება.
კინოფესტივალი 1 დეკემბერს კინოთეატრ “ამირანში” გაიხსნება. გახსნის დღეს წარმოდგენილი იქნება ფილმი “დუზე“ (DUSE).
წელს კინოფესტივალის ეკრანები დაეთმობა ორმოცამდე უცხოურ და ოცდაათამდე ახალ ქართულ ფილმს. ფილმები გადანაწილებულია ტრადიციულ სექციებში:
- ევროპული ფორუმი
- დამზადებულია გერმანიაში
- ფრანგული კოლექცია
- ახალი იტალიური კინო
- რეჟისორი ფოკუსში
- ქართული პანორამა
თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის “რეჟისორი ფოკუსში” შვეიცარიელი კინორეჟისორი, პროდიუსერი და სცენარისტი ნიკოლა ვადიმოვია. მას თბილისის კინოფესტივალის “საპატიო პრომეთე” გადაეცემა .
რაც შეეხება ქართულ პანორამას, ჟიური წლის საუკეთესო ქართულ ფილმს ოთხ კატეგორიაში გამოავლენს:
- სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი
- სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი
- მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული
- მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი
ქართული მხატვრული და დოკუმენტური ფილმების შესაფასებლად ფესტივალზე იმუშავებს ორი ჟიური.
მხატვრული ფილმების ჟიური:
არჩილ ქიქოძე ( მწერალი, სცენარისტი)
მარიამ თვალავაძე (კინომცოდნე)
გიგა ლიკლიკაძე ( რეჟისორი)
ვიკა კალანდია ( მსახიობი)
დოკუმენტური ფილმების ჟიური:
მარიტა ლიპარტელიანი ( კინომცოდნე)
ლიკა გლურჯიძე (კინომცოდნე)
გიორგი ფარქოსაძე (რეჟისორი)
კინოფესტივალის დაჯილდოების ცერემონია 6 დეკემბერს, კინოთეატრ „ამირანში“ გაიმართება. ევროკავშირის ეგიდით გაიცემა პრიზი “ადამიანის უფლებების საუკეთესო ასახვისთვის ქართულ კინოში” როგორც მხატვრულ, ისე დოკუმენტურ კატეგორიებში.
თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის პროგრამა სექციების მიხედვით:
ევროპული ფორუმი
- Afternoons of Solitude მარტოობა ნაშუადღევს – Albert Serra, Spain/France/Portugal 2024, 125’
- Defiant ურჩი – Visa Koiso-Kanttila, Finland 2025, 93’
- Don’t Let The Sun ნუ მისცემ მზეს ნებას – Jacqueline Zünd, Switzerland/Italy 2025, 100’
- Dreams ოცნებები – Dag Johan Haugerud, Norway 2024, 110
- Eagles of the Republic რესპუბლიკის არწივები – Tarik Saleh, Sweden/France/Denmark 2025, 125′
- Franz ფრანცი – Agnieszka Holland, CzechRepublic/Poland/France/Germany/Turkey 2025, 127’
- It Was Just an Accident უბედური შემთხვევა – Jafar Panahi, Iran/France/Luxembourg, 2025, 101’
- Live a Little გაერთე – Fanny Ovesen, Sweden/Norway/Denmark 2025, 98’
- Loveable სიყვარულის ღირსი – Lilja Ingolfsdottir, Norway 2025, 101’
- Moments of Resistance წინააღმდეგობის მომენტები – Jo Schmeisser, Austria 2020, 98’
- Mother of Snow Cranes თეთრი წეროების დედა – Iiris Härmä, Finland 2024, 78’
- Sentimental Value სენტიმენტალური ღირებულება – Joachim Trier, Norway/France/Germany/Denmark 2025, 120’
- Sirât სირათი – Óliver Laxe, Spain/France 2025, 115’
- The Kiss of the Grasshopper კალიის ამბორი – Elmar Imanov, Germany/Luxemburg/Italy 2025, 128’
- The Mysterious Gaze of the Flamingo ფლამინგოს იდუმალი მზერა – Diego Céspedes, Chile/France/Germany/Spain/Belgium 2025, 104’
- The Secret Agent საიდუმლო აგენტი – Clever Mendonça Filho, Brazil/France/Germany/Netherlands 2025, 160’
- Yes დიახ – Nadav Lapid, France/Israel/Cyprus/Germany 2025, 150’
სექცია დამზადებულია გერმანიაში
- Dry Leaf ხმელი ფოთოლი – Alexander Koberidze Germany/Georgia 2025, 186’
- Mirrors No.3 სარკეები N 3 – Christian Petzold, Germany 2025, 86’
- Silent Friend მდუმარე მეგობარი – Ildiko Enyedi, Germany/France/Hungary 2025, 145’
- Sound of Falling მზისკენ ცქერა – Mascha Schilinski, Germany 2025, 148’
- Two Prosecutors ორი პროკურორი – Sergei Loznitsa, France/Germany/Netherlands/Latvia/ Romania/ Lithuania 2025, 118′
ფრანგული კოლექცია
- Case 137 საქმე 137 – Dominik Moll, France 2025, 115′
- Imago იმაგო – Déni Oumar Pitsaev, France/Belgium 2025, 109’
- In the Land of Arto არტოს ქვეყანა – Tamara Stepanyan, France/Armenia 2025, 104’ 100,00
- Nouvelle Vague ახალი ტალღა – Richard Linklater, France/US 2025, 105′
- Young Mothers ახალგაზრდა დედები – Jean-Pierre and Luc Dardenne, Belgium,France 2025, 106
N.I.C.E Festival წარმოადგენს
- A Year of School სკოლის ერთი წელი – Laura Samani, Italy/France 2025, 90′
- Duse დუზე – Pietro Marcello, Italy/France 2025, 122’
- My Tennis Maestro ჩემი ჩოგბურთის მაესტრო – Andrea di Stefano, Italy 2025,125′
- Outside გარეთ – Mario Martone, Italy/France 2025, 115′
- The Joy სიხარული – Nicolangelo Gelormini, Italy 2025, 108′
- Vittoria ვიტორია – Casey Kauffman e Alessandro Cassigoli, Italy 2024, 89’
რეჟისორი ფოკუსში: ნიკოლა ვადიმოვი
- Aisheen (Still Alive in Gaza) აიშინი – Nicolas Wadimoff, Katar/Switzerland/Israel 2010, 86’
- The Apollo of Gaza აპოლონი ღაზიდან – Nicolas Wadimoff, Canada/Switzerland/Palestine 2018, 79’
- Who is Still Alive ვინც კიდევ ცოცხალია Qui vit encore – Nicolas Wadimoff, France/Switzerland/Palestine 2025, 113’
ქართული პანორამა
სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები
- City Noise ქალაქის ხმაური – Papuna Mosidze, Georgia 2025, 92’
- Dry Leaf ხმელი ფოთოლი – Alexander Koberidze, Germany/Georgia 2025, 186’
- Early Winter’s Sorrow ზამთრისპირის სევდა – Kako Shanshiashvili, Georgia 2025,83’
- Nothing Returns, nothing is repeated, everything is real არაფერი ბრუნდება, არაფერი მეორდება, ყველაფერი რეალურია – Buka Ghvaberidze, Georgia 2025, 82’
- The Real Beings რეალური არსებები – Vakhtang Jajanidze, Georgia/Italy 2025, 99’
მოკლემეტრაჟანი მხატვრული
პროგრამა 1
- Congratulations Once Again კიდევ ერთხელ გილოცავთ – Luka Beradze, Georgia 2025,
- 17’
- Big and Little Hands დიდი და პატარა ხელები – Vajiko Chachkhiani, Georgia 2025, 28’
- Dead მკვდარი – Goga Antidze, Georgia 2025, 18’
პროგრამა 2
- Temo Re თემო რე – Anka Gujabidze, Georgia 2025, 50’
- Where Time Stood Still სადაც დრო იდგა – Nino Benashvili, Georgia 2024, 13’
- Grandmother’s Last Wish ბებიის უკანასკნელი სურვილი – Luka Padiurashvili, Georgia 2025, 20’
სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური
- 9-Month Contract ცხრათვიანი კონტრაქტი – Ketevan Vashagashvili, Georgia/Bulgaria/Germany 2025, 79’
- Nobody In Sight არავინ არ ჩანს – Kote Kalandadze, Georgia 2025, 76’
- The Kartli Kingdom ქართლის ცხოვრება – Tamar Kalandadze, Julien Pebrel Georgia/France 2025, 105’
- Stalin’s Cola სტალინის კოკა–კოლა – Stefan Tolz Georgia 2025, 92’
- Comfort Limit კომფორტის ლიმიტი – Alexander Koridze Georgia 2025, 70’
- პარალელური მოძრაობები Parallel Movements – Shorena Tevzadze, Georgia 2025, 51’
მოკლემეტრაჟიანი ქართული დოკუმენტური ფილმები
Program 1
- Where Are You Father სად ხარ მამა – Nika Odishelidze Georgia 2025, 29’
- My Life in Art – Camera Man ჩემი ცხოვრება ხელოვნებაში – Anano Gogia, Georgia 2025, 10’
- Fragments on Resistance ფრაგმენტები წინააღმდეგობაზე – Levan Tskhovrebadze, Ani Kiladze, Georgia/Serbia 2025, 26’
- You Are My Reward and Punishment შენა ხარ ჩემი ჯილდოც სასჯელიც – Lana Ghoghoberidze, Georgia 2025, 28’Program 2
- I am not Neo მე არ ვარ ნეო – Nika Odishelidze, Amiran Jimsherashvili, Georgia 2025, 44’
- Inner Blooming Springs შინაგანი გაზაფხულების ყვავილობა – Tiku Kobiashvili, Georgia 2025, 44’
Program 3
- Chase დევნა – Niniko Lekishvili, Georgia 2025, 28’
- A Friend in Prison, Me Next to the Prison მეგობარი ციხეში, მე – ციხესთან – Mari Gulbiani Georgia 2025, 25’
- My Roots Are Leaving Me ჩემი ფესვები მტოვებენ – Luka Kopaleishvili, Ani Mamaiashvili, Georgia 2025, 28’
- What Does The Mud Whispher რას ჩურჩულებს ტალახი – Dea Tcholokava, Georgia 2025, 18’
სპეციალური ჩვენება:
- The Pipe მილი – Shalva Sokurashvili, Georgia 2025, 46’
თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის მხარდამჭერები არიან: ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში და გაეროს განვითარების პროგრამა, ასევე, გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანგული ინსტიტუტი, იტალიის, შვედეთის, ნორვეგიის, შვეიცარიის და ავსტრიის საელჩოები.