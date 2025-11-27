საზოგადოებახელოვნება

თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა 

27 ნოემბერი, 2025 •
თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

 1-დან 7 დეკემბრის ჩათვლით  თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიმართება.  

კინოფესტივალი 1 დეკემბერს კინოთეატრ “ამირანში”  გაიხსნება. გახსნის დღეს წარმოდგენილი იქნება  ფილმი “დუზე“ (DUSE).  

წელს კინოფესტივალის ეკრანები დაეთმობა ორმოცამდე უცხოურ და ოცდაათამდე ახალ ქართულ ფილმს. ფილმები გადანაწილებულია ტრადიციულ სექციებში: 

  • ევროპული ფორუმი 
  • დამზადებულია გერმანიაში
  • ფრანგული კოლექცია 
  • ახალი იტალიური კინო
  • რეჟისორი ფოკუსში
  • ქართული პანორამა

თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის “რეჟისორი ფოკუსში” შვეიცარიელი კინორეჟისორი, პროდიუსერი და სცენარისტი ნიკოლა ვადიმოვია. მას თბილისის კინოფესტივალის “საპატიო პრომეთე” გადაეცემა

რაც შეეხება ქართულ პანორამას, ჟიური წლის საუკეთესო ქართულ ფილმს ოთხ კატეგორიაში გამოავლენს:

  • სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი
  • სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი
  • მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული
  • მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი

ქართული მხატვრული და დოკუმენტური ფილმების შესაფასებლად ფესტივალზე იმუშავებს ორი ჟიური.

მხატვრული ფილმების ჟიური:

არჩილ ქიქოძე ( მწერალი, სცენარისტი)
 მარიამ თვალავაძე (კინომცოდნე)
 გიგა ლიკლიკაძე ( რეჟისორი)

ვიკა კალანდია ( მსახიობი) 

დოკუმენტური ფილმების ჟიური: 

მარიტა ლიპარტელიანი ( კინომცოდნე)
 ლიკა გლურჯიძე (კინომცოდნე)
 გიორგი ფარქოსაძე (რეჟისორი)

კინოფესტივალის დაჯილდოების ცერემონია 6 დეკემბერს, კინოთეატრ  „ამირანში“ გაიმართება.  ევროკავშირის ეგიდით გაიცემა პრიზი “ადამიანის უფლებების საუკეთესო ასახვისთვის ქართულ კინოში” როგორც მხატვრულ, ისე დოკუმენტურ კატეგორიებში.

თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის პროგრამა სექციების მიხედვით:

ევროპული ფორუმი 

  1. Afternoons of Solitude მარტოობა ნაშუადღევს – Albert Serra, Spain/France/Portugal 2024, 125’
  2. Defiant ურჩი – Visa Koiso-Kanttila, Finland 2025, 93’
  3. Don’t Let The Sun ნუ მისცემ მზეს ნებას – Jacqueline Zünd, Switzerland/Italy 2025, 100’
  4. Dreams ოცნებები – Dag Johan Haugerud, Norway 2024, 110
  5. Eagles of the Republic რესპუბლიკის არწივები – Tarik Saleh, Sweden/France/Denmark 2025, 125′
  6. Franz ფრანცი – Agnieszka Holland, CzechRepublic/Poland/France/Germany/Turkey 2025, 127’
  7. It Was Just an Accident უბედური შემთხვევა – Jafar Panahi, Iran/France/Luxembourg, 2025, 101’
  8. Live a Little გაერთე – Fanny Ovesen, Sweden/Norway/Denmark 2025, 98’
  9. Loveable სიყვარულის ღირსი – Lilja Ingolfsdottir, Norway 2025, 101’
  10. Moments of Resistance წინააღმდეგობის მომენტები – Jo Schmeisser, Austria 2020, 98’
  11. Mother of Snow Cranes თეთრი წეროების დედა – Iiris Härmä, Finland 2024, 78’
  12. Sentimental Value სენტიმენტალური ღირებულება – Joachim Trier, Norway/France/Germany/Denmark 2025, 120’
  13. Sirât სირათი – Óliver Laxe, Spain/France 2025, 115’
  14. The Kiss of the Grasshopper კალიის ამბორი – Elmar Imanov, Germany/Luxemburg/Italy 2025, 128’
  15. The Mysterious Gaze of the Flamingo ფლამინგოს იდუმალი მზერა – Diego Céspedes, Chile/France/Germany/Spain/Belgium 2025, 104’
  16. The Secret Agent საიდუმლო აგენტი – Clever Mendonça Filho, Brazil/France/Germany/Netherlands 2025, 160’
  17. Yes დიახ – Nadav Lapid, France/Israel/Cyprus/Germany 2025, 150’

სექცია დამზადებულია გერმანიაში

  1. Dry Leaf ხმელი ფოთოლი – Alexander Koberidze Germany/Georgia 2025, 186’
  2. Mirrors No.3 სარკეები N 3 – Christian Petzold, Germany 2025, 86’
  3. Silent Friend მდუმარე მეგობარი – Ildiko Enyedi, Germany/France/Hungary 2025, 145’
  4. Sound of Falling მზისკენ ცქერა – Mascha Schilinski, Germany 2025, 148’
  5. Two Prosecutors ორი პროკურორი – Sergei Loznitsa, France/Germany/Netherlands/Latvia/ Romania/ Lithuania 2025, 118′

ფრანგული კოლექცია

  1. Case 137 საქმე 137 – Dominik Moll, France 2025, 115′
  2. Imago იმაგო – Déni Oumar Pitsaev, France/Belgium 2025, 109’
  3. In the Land of Arto არტოს ქვეყანა – Tamara Stepanyan, France/Armenia 2025, 104’ 100,00
  4. Nouvelle Vague ახალი ტალღა – Richard Linklater, France/US 2025, 105′
  5. Young Mothers ახალგაზრდა დედები – Jean-Pierre and Luc Dardenne, Belgium,France 2025, 106

N.I.C.E Festival წარმოადგენს 

  1. A Year of School სკოლის ერთი წელი – Laura Samani, Italy/France 2025, 90′
  2. Duse დუზე – Pietro Marcello, Italy/France 2025, 122’
  3. My Tennis Maestro ჩემი ჩოგბურთის მაესტრო – Andrea di Stefano, Italy 2025,125′
  4. Outside გარეთ – Mario Martone, Italy/France 2025, 115′
  5. The Joy სიხარული – Nicolangelo Gelormini, Italy 2025, 108′
  6. Vittoria ვიტორია – Casey Kauffman e Alessandro Cassigoli, Italy 2024, 89’

რეჟისორი ფოკუსში: ნიკოლა ვადიმოვი

  1. Aisheen (Still Alive in Gaza) აიშინი – Nicolas Wadimoff, Katar/Switzerland/Israel 2010, 86’
  2. The Apollo of Gaza აპოლონი ღაზიდან – Nicolas Wadimoff, Canada/Switzerland/Palestine 2018, 79’
  3. Who is Still Alive ვინც კიდევ ცოცხალია Qui vit encore – Nicolas Wadimoff, France/Switzerland/Palestine 2025, 113’

ქართული პანორამა

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები

  1. City Noise ქალაქის ხმაური – Papuna Mosidze, Georgia 2025, 92’
  2. Dry Leaf ხმელი ფოთოლი – Alexander Koberidze, Germany/Georgia 2025, 186’
  3. Early Winter’s Sorrow ზამთრისპირის სევდა – Kako Shanshiashvili, Georgia 2025,83’
  4. Nothing Returns, nothing is repeated, everything is real არაფერი ბრუნდება, არაფერი მეორდება, ყველაფერი რეალურია – Buka Ghvaberidze, Georgia 2025, 82’
  5. The Real Beings რეალური არსებები – Vakhtang Jajanidze, Georgia/Italy 2025, 99’

მოკლემეტრაჟანი მხატვრული

პროგრამა 1

  1. Congratulations Once Again კიდევ ერთხელ გილოცავთ – Luka Beradze, Georgia 2025,
  2. 17’
  3. Big and Little Hands დიდი და პატარა ხელები – Vajiko Chachkhiani, Georgia 2025, 28’
  4. Dead მკვდარი – Goga Antidze, Georgia 2025, 18’

პროგრამა 2

  1. Temo Re თემო რე – Anka Gujabidze, Georgia 2025, 50’
  2. Where Time Stood Still სადაც დრო იდგა – Nino Benashvili, Georgia 2024, 13’
  3. Grandmother’s Last Wish ბებიის უკანასკნელი სურვილი – Luka Padiurashvili, Georgia 2025, 20’

სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური

  1. 9-Month Contract ცხრათვიანი კონტრაქტი – Ketevan Vashagashvili, Georgia/Bulgaria/Germany 2025, 79’
  2. Nobody In Sight არავინ არ ჩანს – Kote Kalandadze, Georgia 2025, 76’
  3. The Kartli Kingdom ქართლის ცხოვრება – Tamar Kalandadze, Julien Pebrel Georgia/France 2025, 105’
  4. Stalin’s Cola სტალინის კოკაკოლა – Stefan Tolz Georgia 2025, 92’
  5. Comfort Limit კომფორტის ლიმიტი – Alexander Koridze Georgia 2025, 70’
  6. პარალელური მოძრაობები Parallel Movements – Shorena Tevzadze, Georgia 2025, 51’

მოკლემეტრაჟიანი ქართული დოკუმენტური ფილმები 

Program 1

  1. Where Are You Father სად ხარ მამა – Nika Odishelidze Georgia 2025, 29’
  2. My Life in Art – Camera Man ჩემი ცხოვრება ხელოვნებაში – Anano Gogia, Georgia 2025, 10’
  3. Fragments on Resistance ფრაგმენტები წინააღმდეგობაზე – Levan Tskhovrebadze, Ani Kiladze, Georgia/Serbia 2025, 26’
  4. You Are My Reward and Punishment შენა ხარ ჩემი ჯილდოც სასჯელიც – Lana Ghoghoberidze, Georgia 2025, 28’Program 2
  5. I am not Neo მე არ ვარ ნეო – Nika Odishelidze, Amiran Jimsherashvili, Georgia 2025, 44’
  6. Inner Blooming Springs შინაგანი გაზაფხულების ყვავილობა – Tiku Kobiashvili, Georgia 2025, 44’

Program 3

  1. Chase დევნა – Niniko Lekishvili, Georgia 2025, 28’
  2. A Friend in Prison, Me Next to the Prison მეგობარი ციხეში, მეციხესთან – Mari Gulbiani Georgia 2025, 25’
  3. My Roots Are Leaving Me ჩემი ფესვები მტოვებენ – Luka Kopaleishvili, Ani Mamaiashvili, Georgia 2025, 28’
  4. What Does The Mud Whispher რას ჩურჩულებს ტალახი – Dea Tcholokava, Georgia 2025, 18’

სპეციალური ჩვენება:

  1. The Pipe მილი – Shalva Sokurashvili, Georgia 2025, 46’

თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის მხარდამჭერები არიან: ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში და გაეროს განვითარების პროგრამა, ასევე, გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანგული ინსტიტუტი, იტალიის, შვედეთის, ნორვეგიის, შვეიცარიის და ავსტრიის საელჩოები. 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი TRIPP-ის საკითხზე ლაშა ხუციშვილს შეხვდა

“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე

კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა

“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი

მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 14 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა 27.11.2025
მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 14 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა
ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“ – ფილფანი 28 ნოემბრის აქციაზე 27.11.2025
ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“ – ფილფანი 28 ნოემბრის აქციაზე
ბაქოში საბჭოთა სიმბოლიკით მსვლელობის მონაწილეები დააკავეს 27.11.2025
ბაქოში საბჭოთა სიმბოლიკით მსვლელობის მონაწილეები დააკავეს
მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით 27.11.2025
მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით
ვახუშტის ხიდიდან გიორგი სააკაძის მოედნის მიმართულებით BUS LANE მოეწყობა – კალაძე 27.11.2025
ვახუშტის ხიდიდან გიორგი სააკაძის მოედნის მიმართულებით BUS LANE მოეწყობა – კალაძე
თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა  27.11.2025
თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა 
სელფი საერთაშორისო ფესტივალის – DataFest Tbilisi 2025-ის პარტნიორია 27.11.2025
სელფი საერთაშორისო ფესტივალის – DataFest Tbilisi 2025-ის პარტნიორია
რა დაადგინა ევროკავშირის სასამართლომ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აღიარებაზე? 26.11.2025
რა დაადგინა ევროკავშირის სასამართლომ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აღიარებაზე?