მსოფლიო საშობაოდ ემზადება — ფოტორეპორტაჟი

შობა-ახალ წლამდე სულ რამდენიმე კვირა დარჩა და პანდემიის მიუხედავად, მსოფლიოში სამზადისი უკვე დაიწყო. მსოფლიოს ქვეყნების ნაწილში უკვე ნამდვილი საშობაო განწყობაა — ქალაქების ცენტრალურ მოედნებზე აანთეს მთავარი ნაძვის ხეები და საშობაო ბაზრობებიც მოაწყვეს.

ნეტგაზეთი გთავაზობთ ევროპის პრეს ფოტო სააგენტოს (EPA) მომზადებულ ფოტორეპორტაჟს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან.



საშობაო დეკორაციები მელბურნში. ავსტრალია. 5 დეკემბერი, 2021. EPA-EFE/DIEGO FEDELE AUSTRALIA OUT NEW ZEALAND OUT

საშობაო ბაზრობა ქალაქ ჟეშუვში, პოლონეთი. EPA-EFE/DAREK DELMANOWICZ POLAND OUT



საშობაო ნაძვის ხე საზეიმო ღონისძიებაზე აანთეს ბეთლემში, დასავლეთ სანაპიროზე. EPA-EFE/ATEF SAFADI

გიგანტური ნაძვის ხე და საახალწლო დეკორაციები მეხიკოში. მექსიკა. EPA-EFE/Madla Hartz



სეულის ერთ-ერთ აკვარიუმში მყვინთავი მაყურებლების წინ სანტას ტანსაცმლით პოზირებს. სამხრეთ კორეა. EPA-EFE/JEON HEON-KYUN



მთავარი საშობაო ნაძვის ხე. ლიმა, პერუ. EPA-EFE/JOHN REYES



მონაკოს პრინცმა სამეფო ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად გახსნა საშობაო ბაზრობა მონაკოში. EPA-EFE/ERIC GAILLARD / POOL MAXPPP OUT



როკფელერის ცენტრთან ტრადიციულად, უკვე 89-ედ აანთეს საშობაო ნაძვის ხე. პირველი დეკემბერი, 2021. ნიუ-იორკი, აშშ. EPA-EFE/JASON SZENES



ბრიტანეთის პრემიერმა ბორის ჯონსონმა დაუნინგ სთრითზე საშობაო ნაძვის ხე პირველ დეკემბერს აანთო. EPA-EFE/ANDY RAIN

ტრადიციული ნაძვის ხე როკფელერის ცენტრის წინ. ნიუ-იორკი, აშშ. EPA-EFE/JUSTIN LANE



საშობაო ბაზრობა პარიზში. საფრანგეთი. EPA-EFE/IAN LANGSDON



აშშ-ის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და პირველმა ლედიმ ჯილ ბაიდენმა ვაშინგტონში 2 დეკემბერს აშშ-ის ეროვნული ნაძვის ხე გაანათეს. EPA-EFE/SHAWN THEW



დახურული საშობაო ბაზრობა ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში. კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩეხეთის ხელისუფლებამ 25 ნოემბერს საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რის შედეგადაც დაიხურა საშობაო ბაზრობები, შეწყდა სპორტული ღონისძიებები და საჯარო სივრცეებში ალკოჰოლის მიღება აიკრძალა. 29 ნოემბერს ჩეხეთში ომიკრონ შტამის პირველი შემთხვევა გამოავლინეს. EPA-EFE/MARTIN DIVISEK



Sky Radio-ს საშობაოდ მორთული ტრამვაი ამსტერდამში, რომელიც დღესასწაულის დღეებში, ტრადიციულად, მგზავრებს საშობაო ჰიტების თანხლებით ემსახურება და ასე ზრუნავს მათ განწყობაზე. EPA-EFE/Ramon van Flymen



რომის პაპი ვატიკანში, საშობაო ნაძვის ხესთან. EPA-EFE/FABIO FRUSTACI



საშობაო ნაძვის ხე პრაღის ისტორიულ უბანში, პანდემიის გამო დახურულ საშობაო ბაზრობაზე. EPA-EFE/MARTIN DIVISEK



საშობაო განათება მალაგის ბოტანიკურ ბაღში. ესპანეთი. EPA-EFE/Daniel Perez



მოქალაქეს ნაყიდი საშობაო ნაძვის ხე მიაქვს სახლში. ამსტერდამი, ნიდერლანდები. EPA-EFE/EVERT ELZINGA



საშობაო ნაძვის ხე ბუდაპეშტის ცენტრში, წმ. სტეფანის ბაზილიკის წინ. უნგრეთი. EPA-EFE/Zoltan Balogh HUNGARY OUT



„სინათლით მოცეკვავეების“ საშობაო მსვლელობა ქალაქ პალმაში, ესპანეთი. EPA-EFE/ATIENZA



საშობაო ნაძვის ხე ბრიუსელის ცენტრში. საშობაო განათებები ბელგიის დედაქალაქს 2 იანვრამდე დაამშვენებს. EPA-EFE/OLIVIER HOSLET