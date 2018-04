კვირიკაშვილი სერჟ სარგსიანს პრემიერად დანიშვნას ულოცავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სერჟ სარგსიანის სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე არჩევა ტვიტერზე მიულოცა.

Congratulations to my dear friend Serzh Sargsyan on his election as the Prime Minister of #Armenia. Looking forward to deepening cooperation and strengthening the friendship between our nations.

— Giorgi Kvirikashvili (@KvirikashviliGi) April 17, 2018