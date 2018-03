საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან ინსტალაციის ავტორი გიორგი გაგოშიძეა.

ინსტალიაცია წარმოადგენს ტელევიზორს, რომელზეც გამოსახულია ვასილ მაღლაფერიძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი. ინსტალაციაში ვასილ მაღლაფერიძე ამბობს “All is good news. All is good” [ყველა ამბავი კარგია, ყველაფერი კარგადაა].