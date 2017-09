EU-ში როუმინგის ტარიფი შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც გაუქმდეს

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შემდეგ როუმინგის ტარიფი შესაძლოა საქართველოსთვის, მოლდოვასა და უკრაინისთვისაც გაუქმდეს.

რადიო თავისუფალი ევროპის რეპორტიორის რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, ევროკავშირის ოფიციალური პირები ამ საკითხზე უკვე ლაპარაკობენ და თემის განხილვა აღმოსავლეთ ევროპის სამიტზე იგეგმება, რომელიც მიმდინარე წლის ნოემბერში გაიმართება.

Eu officials are talking about ending roaming charges for #Ukraine #Moldova & #Georgia as long-term goal to be debated @ #EaP summit in nov

