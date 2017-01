საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებაზე საბოლოო კენჭისყრა 2 თებერვალს გაიმართება

ევროკავშირთან საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ საბოლოო კენჭისყრა 2 თებერვალს ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე გაიმართება.

2017 წლის 12 იანვარს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების, მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტმა (LIBE) ხმათა უმრავლესობით საქართველოსთვის ვიზის ლიბერალიზაციის საკითხს მხარი დაუჭირა 42 ხმით 2-ის წინააღმდეგ.

