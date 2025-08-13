სომხეთი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ პირდაპირ დიალოგს გააგრძელებენ

სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, არარატ მირზოიანმა და ჯეიჰუნ ბაირამოვმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს ვაშინგტონში ხელმოწერილი შეთანხმება და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ პირდაპირ დიალოგს.
ამის შესახებ ინფორმაცია სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა გაავრცელა.
„მინისტრებმა განიხილეს ვაშინგტონში ხელმოწერილი დეკლარაციის შესრულების მიმდინარეობა, ასევე ნდობის აღდგენისთვის მისაღები ზომები. მათ გაცვალეს მოსაზრებები რეგიონულ საკითხებზე და დაადასტურეს მზადყოფნა, გააგრძელონ პირდაპირი დიალოგი“ ,— აღნიშნულია განცხადებაში.
8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.