სომხეთი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ პირდაპირ დიალოგს გააგრძელებენ

13 აგვისტო, 2025 •
სომხეთი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ პირდაპირ დიალოგს გააგრძელებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, არარატ მირზოიანმა და ჯეიჰუნ ბაირამოვმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს ვაშინგტონში ხელმოწერილი შეთანხმება და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ პირდაპირ დიალოგს.

ამის შესახებ ინფორმაცია სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა გაავრცელა.

„მინისტრებმა განიხილეს ვაშინგტონში ხელმოწერილი დეკლარაციის შესრულების მიმდინარეობა, ასევე ნდობის აღდგენისთვის მისაღები ზომები. მათ გაცვალეს მოსაზრებები რეგიონულ საკითხებზე და დაადასტურეს მზადყოფნა, გააგრძელონ პირდაპირი დიალოგი“ ,— აღნიშნულია განცხადებაში.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აზერბაიჯანზე აშშ-ს ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია 13.08.2025
აშშ-ის ანგარიში: აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებები სისტემურად უხეშად ირღვევა 13.08.2025
რუსეთმა ალეკო ელისაშვილს 6-წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა 13.08.2025
„ნეიტრალური საქართველო“ EU-ში გაწევრიანების საწინააღმდეგოდ პლებისციტის ჩატარებას ითხოვს 13.08.2025
ზინოვკინა/გრიბულის საქმეში პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევა დასრულდა – 14 აგვისტოს დაიკითხებიან ბრალდებულები 13.08.2025
სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო 13.08.2025
„ცინიკური“ — უკრაინა „ქართული ოცნების“ პროპაგანდისტულ კლიპს პასუხობს 13.08.2025
“შვებულების გამო” ფაშინიანი ევრაზიული კავშირის სხდომას ვერ დაესწრება – ერევანი 13.08.2025
