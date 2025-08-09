კომენტარისამხრეთ კავკასიის ამბები

შეთანხმება იმედად გვევლინება მთელ სამხრეთ კავკასიაში- მალხაზ სონღულაშვილი სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე

9 აგვისტო, 2025 •
შეთანხმება იმედად გვევლინება მთელ სამხრეთ კავკასიაში- მალხაზ სონღულაშვილი სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილელი მიტროპოლიტი მალხაზ სონღულაშვილი ღია წერილით მიმართავს სომხეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქეებს, ნიკოლ ფაშინიანს და ილჰამ ალიევს მას შემდეგ, რაც სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. 

მის აღმატებულებას ბატონ ნიკოლ ფაშინიანს, სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერმინისტრს;
მის აღმატებულებას ბატონ ილჰამ ალიევს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტს;
და სომხეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკების ღირსეულ ხალხებს

თქვენო აღმატებულებებო,
ჩვენო სომეხო და აზერბაიჯანელო დებო და ძმებო,

ღრმა სიხარულითა და უდიდესი პატივისცემით გილოცავთ თქვენ და თქვენი ქვეყნების ღირსეულ ხალხებს ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევას ვაშინგტონში, რომელმაც დაასრულა სამი ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტი.

ეს უმნიშვნელოვანესი შეთანხმება იმედად გვევლინება მთელ სამხრეთ კავკასიაში. თქვენი მრავალწლიანი დაპირისპირების ფესვები ნაწილობრივ დევს იმპერიალისტურ და კოლონიურ პოლიტიკაში, რომელიც მემკვიდრეობით მიიღო ჩვენმა რეგიონმა საბჭოთა ეპოქიდან. ამ მტკივნეული ისტორიის დაძლევა, ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილი წყენის გადალახვა და საერთო მომავლისკენ სწრაფვა არის დიდად დასაფასებელი,  სახელმწიფოებრივი გამბედაობის მაგალითი, რომელიც შთააგონებს არა მხოლოდ თქვენს ქვეყნებს, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას.

ჩვენ, ქართველები, გულით ვხარობთ ამ ახალი განთიადის ხილვით და მასში ვხედავთ კავკასიის ყველა ერისა და თემისათვის მშვიდობიანი განვითარების და თანაცხოვრების გზას. ეს მოვლენა გვაძლევს რწმენას, რომ წარსულის ტვირთი და კოლონიური მემკვიდრეობა შეიძლება დაძლეულ იქნეს, რათა დამყარდეს ნდობაზე, შერიგებასა და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული მომავალი.

ჩვენ ასევე გულწრფელად ვუხდით მადლობას ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასა და დიპლომატიურ თემს მათი სამშვიდობო როლისათვის, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ორ ქვეყანას შორის ჩატეხილი ხიდის აღდგენა. მათი ურყევი ერთგულება დიალოგისა და მშვიდობის საქმეში უყოყმანოდ იმსახურებს უმაღლეს შეფასებას.

ეს შეთანხმება უნდა გახდეს არა მხოლოდ ომის დასრულების ნიშანი, არამედ დასაწყისი ახალი ეპოქისა, რომელშიც ძალას მოიკრებს მშვიდობიანი თანამშრომლობა და განსხვავებულობისა და მრავალფეროვნების პატივისცემა ყველა ურთიერთობის საძირკვლად იქცევა

ჩვენ იმედით მოველით, რომ იგი მოიტანს კეთილდღეობას, დაიცავს ადამიანის ღირსებას და მომავალ თაობებს გადაულოცავს რეგიონს, რომელიც აღარ განისაზღვრება მისი ჭრილობებითა და წყლულებით, არამედ საერთო ადამიანურობით.

ჩვენი გულწრფელი სურვილია, რომ სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანასომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოერთად გახდნენ მშვიდობის, სამართლიანობისა და დემოკრატიის მედროშეები და საკუთარი წვლილი შეიტანონ ჩვენი სამყაროს კეთილდღეობის საქმეში.

მშვიდობის საკათედრო ტაძარი მზად არის ლოცვით, მეგობრობითა და ყოველგვარი ინტერკულტურული და ინტერრელიგიური თანამშრომლობით თავისი მოკრძალებული წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში.

პატივისცემით,

მალხაზ სონღულაშვილი,
თბილელი მიტროპოლიტი
მშვიდობის საკათედრო ტაძარი
საქართველოს ევანგელურბაპტისტური ეკლესია



მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აფხაზეთში ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა სოფლები დატბორა

რუბიო იმედოვნებს, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი “ისტორიულ” მშვიდობას დღეს გააფორმებენ

“ოცნების” მინისტრი, რომელიც 2008 წელს დიპლომატი იყო, ომის დაწყებაში იმდროინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს

ეს არ იყო თავდაცვითი ოპერაცია – კობახიძე აგვისტოს ომზე

შეთანხმება იმედად გვევლინება მთელ სამხრეთ კავკასიაში- მალხაზ სონღულაშვილი სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე 09.08.2025
შეთანხმება იმედად გვევლინება მთელ სამხრეთ კავკასიაში- მალხაზ სონღულაშვილი სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე
“მძიმე კრიმინალური წარსული აქვთ” – საქართველოში კვლავ არ უშვებენ 87 უკრაინელს  09.08.2025
“მძიმე კრიმინალური წარსული აქვთ” – საქართველოში კვლავ არ უშვებენ 87 უკრაინელს 
“პერსპერტივაში, სომხეთში რუსული სამხრედრო ბაზაც დაიხურება” – მიკაელ ზოლიანი 09.08.2025
“პერსპერტივაში, სომხეთში რუსული სამხრედრო ბაზაც დაიხურება” – მიკაელ ზოლიანი
რა წერია მშვიდობის დეკლარაციაში – ფაშინიანი ტექსტს აქვეყნებს 09.08.2025
რა წერია მშვიდობის დეკლარაციაში – ფაშინიანი ტექსტს აქვეყნებს
აშშ-ს სამხრეთ კავკასიაში სატრანზიტო დერეფანი 99 წლით გადაეცა 09.08.2025
აშშ-ს სამხრეთ კავკასიაში სატრანზიტო დერეფანი 99 წლით გადაეცა
თეთრ სახლში აშშ-მა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მშვიდობის დეკლარაციას 09.08.2025
თეთრ სახლში აშშ-მა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მშვიდობის დეკლარაციას
„დარწმუნებული ვარ, სომხეთი და აზერბაიჯანი იპოვიან საკუთარ თავში შერიგებისთვის საჭირო სიმამაცეს” 09.08.2025
„დარწმუნებული ვარ, სომხეთი და აზერბაიჯანი იპოვიან საკუთარ თავში შერიგებისთვის საჭირო სიმამაცეს”
ტრამპის თქმით, დარწმუნებულია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობა დადგება 09.08.2025
ტრამპის თქმით, დარწმუნებულია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობა დადგება