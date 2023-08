15 წელი აგვისტოს ომიდან: საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოხმაურება

საერთაშორისო თანამეგობრობა ეხმაურება რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის 15 წლისთავს.

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი წერს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრიდან 15 წლის შემდეგ ურყევი რჩება ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი.

„ჩვენ ვდგავართ საქართველოს მამაცი ხალხის გვერდით, რომელმაც აირჩია ევროკავშირის და ნატოს გზა“, — წერს მიშელი.

It’s been 15 years since Russia’s invasion of #Georgia. 15 years later, the EU’s support to 🇬🇪’s territorial integrity and sovereignty remains steadfast. We stand with the courageous people of Georgia who have chosen a pro-EU and pro-NATO path. — Charles Michel (@CharlesMichel) August 7, 2023

„15 წლის წინ რუსეთი შეიჭრა საქართველოში. საქართველოს რეგიონები — აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი — კვლავ ოკუპირებულია რუსული ჯარის მიერ. უკრაინა დგას ქართველი ხალხის გვერდით და იმეორებს თავის მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში“, — ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

15 years ago #Russia invaded #Georgia. 🇬🇪regions, Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia, remain occupied by 🇷🇺troops. #Ukraine stands with Georgian people and reiterates its support for sovereignty and territorial integrity of 🇬🇪 within internationally recognized borders. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 7, 2023

„15 წლის შემდეგ საქართველო კვლავ ატარებს რუსეთის არაპროვოცირებული შეჭრის ნაიარევს“, — წერს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო Twitter-ზე.

ტალინი აცხადებს, რომ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერას.

ესტონეთის ელჩი საქართველოში რინა კალიურანდი, თავის მხრივ, დასძენს რომ საქართველო იყო რუსეთის სამხედრო აგრესიის პირველი მსხვერპლი 2008 წელს და რუსეთი უნდა შეაჩერონ.

🇬🇪was the first victim of 🇷🇺 military aggression in 2008. 🇷🇺 must be stopped! 🇪🇪🤝🇬🇪 https://t.co/pkmwTPofqc — Riina Kaljurand (@RiinaKaljurand) August 7, 2023

რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავს გამოეხმაურა ესტონეთის პრეზიდენტი კაია კალასიც.

„ჩვენ უნდა დავასრულოთ რუსეთის აგრესიის ციკლი“, — წერს კალასი.

15 years ago today, #Russia started its aggression against #Georgia. 20% of Georgian territory remains occupied. Atrocities and violation of international law continue. We must end Russia’s cycle of aggression. Estonia continues to support Georgia’s territorial integrity. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 7, 2023

რუსული ოკუპაცია დაგმო ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ.

„ჩვენ ყოველთვის მხარს ვუჭერდით საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს უკრაინა იცავს თავის თავისუფლებას იმავე აგრესორისგან. მოვუწოდებთ რუსეთს, გაიყვანოს ძალები საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიებიდან“, — აცახდებს ნაუსედა.

Lithuania condemns Russia’s occupation of Georgia’s territory 15 years ago. We have always supported 🇬🇪sovereignty&territorial integrity. Today,🇺🇦 is defending its freedom from the same aggressor. We call on Russia to withdraw its forces from territories of Georgia and Ukraine. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 7, 2023

ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე დაგმო რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევით საქართველოზე თავდასხმა.

„ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და მის გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ“, — ნათქვამია ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

#Latvia 🇱🇻 condemns Russia’s blatant violation of international law by attacking #Georgia 🇬🇪 15 years ago. We strongly support Georgia’s independence, sovereignty, territorial integrity and its path to Euroatlantic integration. 📸 V. Shlamov pic.twitter.com/lyvnKewgjL — Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) August 7, 2023

რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის 15 წლისთავზე, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას ადასტურებს სლოვენიაც. სლოვენიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა სამინისტრო რუსეთს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდებს.

The Embassy of Slovenia shares deep sorrow due to the tragic landslide in #Shovi 🇬🇪, which took so many precious lives. We express our heartfelt sympathy to the bereaved families of victims and wish a quick recovery to the injured. @MFAgovge @MZEZ_RS — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) August 7, 2023

„15 წლის წინ რუსეთის ჯარები შეიჭრნენ საქართველოში მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ აგრესიის ახალ ფაზაში. დანია გმობს რუსეთის უკანონო სამხედრო ყოფნას საქართველოს ტერიტორიებზე — აფხაზეთსა და ცხინვალში/სამხრეთ ოსეთში“, — ნათქვამია დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

15 years ago Russian troops invaded #Georgia marking new phase of aggression against neighbouring countries. 🇩🇰 condemns 🇷🇺 illegal military presence in the 🇬🇪 territories Abkhazia & Tskhinvali/South Ossetia. We firmly support 🇬🇪 independence, sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/rxy62Ew3Nf — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) August 7, 2023

რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აგვისტოს ომის 15 წლისთავი არის რუსეთის აგრესიული ქცევის ხანგრძლივი ისტორიის შეხსენება.

15 years since RU’s military invasion in #Georgia 🇬🇪 stand as a tragic reminder of the long history of RU’s aggressive behavior in our #EasternNeighborhood. As a #StrategicPartner, 🇷🇴 continues to firmly support GE’s independence, sovereignty & territorial integrity. @MFAgovge — MFA Romania (@MAERomania) August 7, 2023

ომის წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების მისია ეუთო-ში.

„15 წლის წინ რუსეთი საქართველოში შეიჭრა. ათწლეულების მანძილზე საქართველოს მოქალაქეები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობენ, ბევრი დევნილია. რუსეთის 2008 წლის თავდასხმა არის საშინელი შეხსენება მათთვის, ვინც აგრძელებს ტანჯვას რუსეთის შემოსევების კვალდაკვალ საქართველოსა და უკრაინაში“, — ნათქვამია მისიის განცხადებაში.

15yrs ago Russia invaded Georgia. For decades, the citizens of 🇬🇪 in Abkhazia & South Ossetia live under 🇷🇺 occupation & many have been displaced & persecuted. 🇷🇺’s 2008 attack is a somber reminder of those who continue to suffer in the wake of 🇷🇺’s invasions of 🇬🇪&🇺🇦 pic.twitter.com/hdIdhJzw4a — U.S. Mission to OSCE (@usosce) August 7, 2023

საქართველოსა და რუსეთს შორის 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის 15 წლისთავზე ევროპის საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის ცალსახა მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.