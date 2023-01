ბროუდერი სააკაშვილს მაგნიტსკის სიაზე პასუხობს 

ბილ ბროუდერი, რომელიც Hermitage Capital-ის დირექტორი და მაგნიტსკის სიის კამპანიის ავტორია, პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილს პასუხობს.

“მიხეილ, გთხოვთ, თქვენმა გუნდმა მოამზადოს დოკუმენტაცია იმაზე, თუ ვინ აფერხებს მკურნალობას, ვინ არის პასუხისმგებელი მოწამვლაზე, წამებაზე და მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ეს მივაწვდინო დასავლეთის მთავრობებს “მაგნიტსკის სანქციებისთვის”, – წერს ბროუდერი ტვიტერზე.

Mikheil, please have your team document who is withholding medical treatment, who is responsible for the poisoning, who is responsible for the torture and I will do whatever I can to bring this to the attention of Western governments for Magnitsky sanctions.

— Bill Browder (@Billbrowder) January 8, 2023