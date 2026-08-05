ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, საქართველოში დიდი ოდენობით ოქროს ზოდების უკანონოდ გადმოტანის გამო რუსეთის მოქალაქე დააკავეს.
მათივე ცნობით, რუსეთის მოქალაქემ საბაჟო-გამშვები პუნქტი „ყაზბეგი“-ს გავლით საქართველოში 713.3 გრამი, 143 817 ლარის ღირებულების ოქროს ზოდები გადმოიტანა.
საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214-ე მუხლის მე-2 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
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