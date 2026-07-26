დღეს, 26 ივლისს, აქტივისტ თორნიკე თოშხუას მხარდასაჭერად გამართულ აქციაზე, პოლიციამ 10-მდე მოქალაქე დააკავა.
თავად თორნიკე თოშხუა დაახლოებით ნახევარი საათით ადრე დააკავეს, საკრებულოს შენობასთან გაშლილი საპროტესტო ბანერის გამო, რომელზეც ეწერა: „ბიძინა ყ***? კი – არა“.
მისი დაკავების შესახებ ინფორმაცია აქტივისტმა, ლუკა ხიზაძემ, Facebook Live-ის საშუალებით გაავრცელა. პირდაპირი ეთერის კადრებში ჩანს, როგორ უახლოვდება საკრებულოსთან მდგომ თორნიკე თოშხუას რამდენიმე პოლიციელი, რის შემდეგაც მას დაკავების მანქანაში სვამენ და ადგილიდან მიჰყავთ.
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ „ნეტგაზეთს“ განუცხადა, თორნიკე თოშხუა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლის საფუძველზე დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს.
თორნიკე თოშხუას დაკავების შემდეგ, მის მხარდასაჭერად მოქალაქეები მალევე საკრებულოს შენობასთან შეიკრიბნენ და იმავე წარწერის მქონე ბანერები გაშალეს
პოლიციამ აქციის მონაწილეების დაკავება დაიწყო. ერთმანეთის მიყოლებით დააკავეს 9 მოქალაქე, მათ შორის: ია მელითაური, ლაშა დგებუაძე, მარიამ მეყანწიშვილი, ვასო ბერიძე, სანდრო სეხნიაშვილი, მარინე ნანავა, შაკო ბაღდოშვილი, თორნიკე ტიკარიძე და ნატო ბოლქვაძე.
სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეოებში ასევე ჩანს დაკავებისას როგორ ურტყამს პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, დავით მამაგეიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტ სანდრო სეხნიაშვილს ხელს.
აღნიშნულთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა:
„შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით დააკავეს“, — ნათქვამია უწყების განცხადებაში.
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლი წვრილმან ხულიგნობას, ხოლო 173-ე მუხლი სამართალდამცველი ორგანოს კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.
შეგახსენებთ, რომ თორნიკე თოშხუა მინდია შერვაშიძესთან ერთად 2025 წლის 16 აგვისტოს დააკავეს. მათ ბექა გოცირიძეზე ჯგუფურად ძალადობას ედავებოდნენ. თოშხუამ პატიმრობაში დაახლოებით ერთი წელი გაატარა, ვიდრე სააპელაციო სასამართლომ სასჯელი არ შეუმცირა და 1 ივლისს საპატიმროდან არ გაათავისუფლა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.