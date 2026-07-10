აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს და მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს.
აფხაზური მხარის ინფორმაციით, “2026 წლის 3 ივლისს გალის რაიონის პროკურატურამ საქართველოს მოქალაქე გელა მებონიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის საქართველოს მხრიდან უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე, რომელიც 2026 წლის 2 ივლისს გალის რაიონში მოხდა”.
დე ფაქტო უწყების ცნობითვე, 2026 წლის 6 ივლისს, წინასწარი გამოძიების პერიოდში, ეჭვმიტანილ მებონიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.