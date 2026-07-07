„ტავ ჯორჯია“ თბილისის აეროპორტში წყლის ჩასვლასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ მგზავრთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოებისთვის დროებით დაიკეტა ჩამოფრენის დარბაზში მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე.
მათივე ცნობით, უამინდობისა და ელჭექის გამო სამი რეისი გადამისამართდა ქუთაისის, ალმათისა და ბაქოს აეროპორტებში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძლიერი ნალექისა და ელჭექის მიუხედავად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ოპერირებას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს.
„მგზავრთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, უსაფრთხოების პროტოკოლის შესაბამისად, დროებით დაიკეტა ჩამოფრენის დარბაზში მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე. ამ ეტაპზე ჩამომფრენი მგზავრების გამოსვლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შენობიდან დროებით ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილი გამოსასვლელიდან ხორციელდება.
უამინდობისა და ელჭექის გამო, მხოლოდ სამი რეისი გადამისამართდა ქუთაისის, ალმათისა და ბაქოს აეროპორტებში.
აეროპორტს ელექტროენერგია ჩვეულ რეჟიმში მიეწოდება და ოპერირება შეუფერხებლად მიმდინარეობს.
მგზავრებს ვთხოვთ, ფრენის შესახებ განახლებული ინფორმაციისთვის გადაამოწმონ მონაცემები შესაბამის ავიაკომპანიასთან ან აეროპორტის საინფორმაციო არხებზე“, – წერია განცხადებაში.
7 ივლისს ძლიერი წვიმის შემდეგ წყალი ჩავიდა აეროპორტში მომლოდინეთა სივრცეში, გათიშული იყო ელექტროენერგიაც.
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