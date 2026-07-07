ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ დამფუძნებლის და საპატიო თავმჯდომარის, ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის ყოფილი თანამშრომელი, გიორგი ბახუაშვილი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტ იკავებდა ამჯერად სუს-ის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა.
შესაბამისი ბრძანება ირაკლი კობახიძემ გამოსცა. დოკუმენტი 6 ივლისით თარიღდება.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ ბახუაშვილის დანიშვნაზე ინფორმაცია სამინისტრომ 10 ივნისს გაავრცელა. მან ამ პოსტზე თითქმის ერთი თვე იმუშავა.
შს მინისტრის მოადგილედ დანიშვნამდე ის სამინისტროში გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტის დირექტორი იყო.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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