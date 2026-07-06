ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა.
რეზოლუციის პროექტი – „არჩევნების მთლიანობისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვა საქართველოში“- ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენის, ჯო უილსონის მიერ არის ინიცირებული.
რეზოლუციის პროექტის თანახმად, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა:
- შეშფოთებულია საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების გამო და აღნიშნავს, რომ ეუთო/ოდირის (OSCE/ODIHR) სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშებმა ხაზი გაუსვა მნიშვნელოვან დარღვევებს, მათ შორის ამომრჩეველთა დაშინებას, ზეწოლას საჯარო მოხელეებზე და ხმის მიცემის პროცესში ფარულობის დარღვევას,
- შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნებით, ბიულეტენებით მანიპულირებით, ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ ცნობებით, „კარუსელებითა“ და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლით,
- გმობს შემზღუდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ, „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონს, ცვლილებებს „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ კანონსა და „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“, რაც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების, მედიის, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებას და დამთრგუნველ ეფექტს ახდენს სამოქალაქო საზოგადოებაზე,
- შეშფოთებულია ადმინისტრაციული რესურსების სისტემატური გამოყენებითა და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონსოლიდაციით, რამაც შექმნა არათანაბარი საარჩევნო გარემო, შეარყია საზოგადოებრივი ნდობა დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ჩამოაყალიბა დე ფაქტო ერთპარტიული მმართველობა,
- გმობს პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლებისა და იმ მშვიდობიანი მომიტინგეების მიმართ თვითნებური დაკავებების, დაპატიმრებებისა და დევნის გაგრძელებას, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს,
- კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ დემოკრატიული ურთიერთკონტროლისა და ბალანსის სისტემის ეროზია და ეუთოს წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ,
- ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი საარჩევნო შედეგის ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია მის შესაბამისობაზე თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებთან.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას:
- გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტპატიმარი, რომლებიც ასეთად არიან მიჩნეულნი ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ჯგუფების მიერ;
- გააუქმოს ყველა ის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ზღუდავს ძირითად თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს ადამიანის უფლებათა სფეროში;
- დაიწყოს ყოვლისმომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნებზე დაფიქსირებულ ყველა საარჩევნო დარღვევასთან დაკავშირებით და პასუხისგებაში მისცეს დამნაშავე პირები;
- ვენეციის კომისიასთან და ეუთო/ოდირთან (OSCE/ODIHR) კონსულტაციით, დაიწყოს რეალური რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად;
- უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ შეძლონ საქმიანობა დასჯის შიშის გარეშე;
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს თავის წევრებსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას:
- მუდმივად მოითხოვონ საქართველოს ხელისუფლებისგან დემოკრატიული ნორმების დაუყოვნებლივ აღდგენა და მომავალი საარჩევნო პროცესების იმგვარად ორგანიზება, რაც სრულად შეესაბამება ეუთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს;
- არ აღიარონ საქართველოში გამართული არცერთი არჩევნების შედეგები, რომლებიც არ იქნება აღიარებული როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული სანდო საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ;
- შეინარჩუნონ სიფხიზლე საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგისას და გააგრძელონ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა დემოკრატიული ფასეულობებისკენ სწრაფვაში.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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