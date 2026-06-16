ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ცოლი ანა ჰაკობიანი, 2026 წლის 26 ივნისიდან 4 ივლისის ჩათვლით, აშშ-ში, ნიუ-იორკში Global First Ladies Academy (პირველი ლედების გლობალური აკადემია) ღონისძიებას დაესწრება.

როგორც „არმენპრესი“ იუწყება, შესაბამის გადაწყვეტილებას ხელი მოაწერა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა.

ეს ფაქტი განსაკუთრებით იმ ფონზე გახდა საინტერესო სომხეთში, რომ 2026 წლის 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებამდე ნიკოლ ფაშინიანმა და ანა ჰაკობიანმა განქორწინების შესახებ განცხადებები გააკეთეს.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.

წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.