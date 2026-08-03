სომხეთის პრეზიდენტის, ვაჰაგნ ხაჩატურიანის ბრძანებულებით ნიკოლ ფაშინიანი სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაინიშნა.
2 აგვისტოს სომხეთში დაიწყო 7 ივნისს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბებული პარლამენტის პირველი სესია.
სომხეთის კონსტიტუციის თანახმად, ახლად არჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის დღეს სომხეთის მთავრობას გადადგომის შესახებ განცხადება უნდა წარედგინა. 2 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ხელი მოაწერა მთავრობის გადადგომის შესახებ სომხეთის პრეზიდენტისადმი მიმართულ განცხადებას, რომელიც შემდგომ გაიგზავნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. პრეზიდენტმა ვაჰაგნ ხაჩატურიანმა მთავრობის გადადგომა დაამტკიცა.
ამის შემდეგ სომხეთის პრეზიდენტს, კონსტიტუციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე უნდა დაენიშნა პარლამენტში უმრავლესობის მოპოვებული პოლიტიკური ძალის მიერ წარდგენილი კანდიდატი.
პარლამენტში უმრავლესობის მქონე პარტია „სამოქალაქო შეთანხმებამ“ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ნიკოლ ფაშინიანის კანდიდატურა წარადგინა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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