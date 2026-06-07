ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირაკლი კობახიძემ ნიკოლ ფაშინიანს სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში მიღწეული წარმატება მიულოცა.

„გულითადად ვულოცავ პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს მისი პარტიის არჩევნებში წარმატებას. მოუთმენლად ველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა კიდევ უფრო გავაძლიეროთ საქართველოსა და სომხეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები ჩვენი ხალხების კეთილდღეობისთვის 🇬🇪🇦🇲.“ დაწერა ირაკლი კობახიძემ X-ზე  პლატფორმაზე.

ამ დროისთვის სომხეთში უბნების 5%-ია დათვლილი, სადაც ფაშინიანის ხელმძღვანელობით პარტია “სამოქალაქო შეთანხმებამ” ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვა.

ელექტრონული კენჭისყრის შედეგებით ფაშინიანის პარტიამ გაიმარჯვა

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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