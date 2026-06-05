ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მომავალში აფხაზეთი  მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მხრიდან აღიარების მიღებას ელოდება, – ამის შესახებ განაცხადა დე ფაქტო პრეზიდენტმა ბადრა გუნბამ რუსულ საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი [РИА Новости]-სთან საუბარში პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის (ПМЭФ) ფარგლებში.

„როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი რესპუბლიკის არასრული აღიარება დროებითია. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უდავოდ მივალთ იქამდე, რომ მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაც აფხაზეთს სრულად აღიარებს. სხვა ვარიანტი არ იქნება. ეს არ არის რაიმე დარიგებით ან ზეწოლით ნაკარნახევი. ეს უბრალოდ კანონზომიერებაა, რომელიც ჯერ არავის გაუუქმებია“, – განაცხადა გუნბამ.

მისივე თქმით, აფხაზეთის განვითარებისკენ სწრაფვის ფონზე სხვა ქვეყნები „იძულებულნი იქნებიან მიიღონ ეს რეალობა“.

აფხაზეთის დამოუკიდებლობა საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის მიერ, მათ შორის – რუსეთი, ნიკარაგუა, ვენესუელა, ნაურუ, სირია.

ასევე რამდენიმე სხვა შემთხვევა იყო აღიარების მცდელობის ან დროებითი დიპლომატიური ნაბიჯების დონეზე (მაგალითად, ტუვალუმ გარკვეული პერიოდი აღიარა, მაგრამ შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გააუქმა).

დანარჩენი მსოფლიო აფხაზეთს საქართველოს შემადგენელ ტერიტორიად მიიჩნევს.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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