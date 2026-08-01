ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ესპანეთმა პარასკევს განაცხადა, რომ მან დიდწილად აღკვეთა მიგრანტების მოზღვავება ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე მის ანკლავ სეუტაში, ამასთან, იმ ადამიანებიდან, რომლებმაც მაროკოდან საზღვარი ხმელეთითა და ზღვით გადაკვეთეს, 48 000 უკვე ნებაყოფლობით დაბრუნდა.
სეუტაში ესპანეთის მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საზღვრის ესპანურ მხარეს 57 ცხედარი იპოვეს და რომ მაროკოს მხარეს შესაძლოა დამატებითი მსხვერპლი იყოს.
ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ხუთშაბათი დილიდან საზღვარი დაახლოებით 50 000-მა ადამიანმა გადაკვეთა და ივარაუდა, რომ პარასკევს, საღამოს 6 საათისთვის, 48 300 უკან დაბრუნდა.
საზღვარზე შექმნილმა სიტუაციამ ევროპაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია.
ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სოციალურ ქსელში სეუტაში განვითარებულ სცენებს „მიუღებელი“ უწოდა და დასძინა: „ჩვენ ვერავის მივცემთ უფლებას, შემოვიდეს ჩვენს (ევროპულ) კავშირში ჩვენი წესების დაცვის გარეშე“.
იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასცა ბრძანება ესპანეთთან ქვეყნის საზღვაო და საჰაერო საზღვრების დახურვის შესახებ, რამაც ორ ქვეყანას შორის შენგენის თავისუფალი გადაადგილების რეჟიმი დროებით შეაჩერა.
საფრანგეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, გააძლიეროს კონტროლი ესპანეთთან სახმელეთო საზღვარზე –  განაცხადა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, თუმცა ამასთანავე მზადყოფნა გამოთქვა, მხარი დაუჭიროს ესპანეთის ხელისუფლებას ჩრდილოეთ აფრიკის ანკლავში შექმნილი საგანგებო სიტუაციის მართვაში. ესპანეთის დახმარების მზადყოფნა გამოთქვა ბრიტანეთმაც.
გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა მოითხოვა, რომ მაროკომ „დაუყოვნებლივ დაიბრუნოს უკანონო მიგრანტები“.
სეუტა ესპანეთის ავტონომიური ანკლავი ქალაქია, რომელიც ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროზე, ხმელთაშუა ზღვასა და ატლანტის ოკეანეს შორის საზღვარზე მდებარეობს. ავტონომიურ ქალაქ მელილიასთან ერთად სეუტა აფრიკის ევროპასთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საზღვარია. სეუტას მოსაზღვრე აფრიკული ქვეყანა მაროკოა, საიდანაც ქალაქში მიგრანტები შევიდნენ.
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