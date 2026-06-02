სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა, ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ქვეყანაში ევროკავშირსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს შორის არჩევანის გაკეთების თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების საფუძველი არ არსებობს.
როგორც არმენპრესი წერს, ნიკოლ ფაშინიანმა ამის შესახებ „ფეისბუკის“ საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა.
ასტანაში გამართული ევრაზიული ეკონომიკური უმაღლესი საბჭოს სხდომის ფარგლებში, კავშირის წევრი ოთხი ქვეყნის – რუსეთის, ყაზახეთის, ბელარუსისა და ყირგიზეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი განცხადება ორგანიზაციაში სომხეთის ირგვლივ შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. მათ სომხეთის ხელისუფლებას მოუწოდეს, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში ჩაატაროს რეფერენდუმი ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირსა და ევროკავშირს შორის არჩევანის გასაკეთებლად.
ამ განცხადების საპასუხოდ ფაშინიანმა თქვა, რომ სომხეთი გააგრძელებს მუშაობას ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში იქამდე, სანამ ევროკავშირსა და ევრაზიულ კავშირს შორის არჩევანის გაკეთება გარდაუვალი არ გახდება.
„ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ჩვენ ვმუშაობთ და გავაგრძელებთ მუშაობას იმ მომენტამდე, როდესაც ევროკავშირსა და ევრაზიულ კავშირს შორის არჩევანის გაკეთება გარდაუვალი გახდება, ხოლო გადაწყვეტილება, ბუნებრივია, სომხეთის რესპუბლიკის ხალხმა რეფერენდუმის გზით უნდა მიიღოს“, – განაცხადა მან.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამჟამად მსგავსი რეფერენდუმის ჩატარების საფუძველი არ არსებობს, ვინაიდან სომხეთის ევროინტეგრაციის პროცესი ჯერ არ იმყოფება იმ ფაზაში, როდესაც მოქალაქეებისთვის მკაფიო არჩევანის შეთავაზება იქნება შესაძლებელი.
„სანამ სომხეთს ოფიციალურად არ მიუმართავს ევროკავშირის წევრობისთვის ან სანამ ქვეყანა ძალიან არ მიუახლოვდება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, რაიმე რეფერენდუმის ჩატარება ალოგიკურია. დღეს ეს არჩევანი თეორიულია, თეორიული არჩევანის რეფერენდუმზე გატანა კი, რა თქმა უნდა, არც ისე გონივრული, სწორი და დასაბუთებულია“, – თქვა ფაშინიანმა.
მისივე განცხადებით, სომხეთი მშვიდ და პარტნიორულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში.
„შესაბამისად, ჩვენ გავაგრძელებთ მშვიდად, აუღელვებლად, ზედმეტი ნერვიულობისა და კამათის გარეშე მუშაობას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ გვაქვს პოტენციალი, რომელსაც უახლოეს მომავალში გამოვიყენებთ“, – განაცხადა მან.
