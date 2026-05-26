ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი საქართველოს ულოცავს დამოუკიდებლობის დღეს. მისალოც განცხადებაში ის ყურადღებას ამახვილებს ქართველი და უკრაინელი ხალხის საერთო ღირებულებების – თავისუფლებისა და ღირსების გაგებაზე.

“ვულოცავ საქართველოს და ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენს ორ ერს მრავალწლიანი ურთიერთობა და თავისუფლებისა და ღირსების ერთნაირი გაგება აკავშირებს.

საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას, ერთიანობას, სიძლიერეს და კეთილდღეობას. იმედს ვამყარებთ ურთიერთსასარგებლო კომუნიკაციაზე და უკრაინა ამ მიმართულებით წინსვლისთვის მზად არის “, – წერს ზელენსკი.

