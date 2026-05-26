უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი საქართველოს ულოცავს დამოუკიდებლობის დღეს. მისალოც განცხადებაში ის ყურადღებას ამახვილებს ქართველი და უკრაინელი ხალხის საერთო ღირებულებების – თავისუფლებისა და ღირსების გაგებაზე.
“ვულოცავ საქართველოს და ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენს ორ ერს მრავალწლიანი ურთიერთობა და თავისუფლებისა და ღირსების ერთნაირი გაგება აკავშირებს.
საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას, ერთიანობას, სიძლიერეს და კეთილდღეობას. იმედს ვამყარებთ ურთიერთსასარგებლო კომუნიკაციაზე და უკრაინა ამ მიმართულებით წინსვლისთვის მზად არის “, – წერს ზელენსკი.
I congratulate Georgia and the Georgian people on their Independence Day. Our two nations share long-standing ties and a common understanding of the value of freedom and dignity.
I wish Georgia peace, unity, strength, and prosperity. We count on a mutually beneficial…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2026
