აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს საქართველოს ხალხს.
“ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით, საქართველოს ხალხს გილოცავთ თქვენს ეროვნულ დღესასწაულს. ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. შეერთებული შტატები კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვდგავართ მათი მდგრადი უსაფრთხოების, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია პარტნიორობისა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს უსაფრთხო და წარმატებული მომავლისკენ”, – აცხადებს მარკო რუბიო, რომელიც დღეს სომხეთს სტუმრობს.
2024 წლის ნოემბერში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეაჩერა. ამ ამბავს წინ უძღოდა “ქართული ოცნების” გადაწყვეტილება რუსული კანონის შემობრუნებისა და ევროინტეგრაციის პროცესის 4 წლით შეჩერების შესახებ. „ქართული ოცნება” იმეოდვნებდა, რომ პრეზიდენტი ტრამპის პირობებში ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვას შეძლებდა, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ.
