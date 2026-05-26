სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ირაკლი კობახიძეს ეროვნული დღესასწაული დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე მიულოცა.
„არმენპრესის“ ცნობით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის მიერ გავრცელებულ მილოცვაში ნათქვამია:
„სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობისა და პირადად ჩემი სახელით გულწრფელად გილოცავთ საქართველოს ეროვნულ დღესასწაულს – სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს.
საქართველოსთან ძმური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება ჩვენი მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რომელსაც უკვე აქვს პრაქტიკული და ინსტიტუციონალიზებული სტრატეგიული პარტნიორობის ხასიათი.
განსაკუთრებული კმაყოფილებით აღვნიშნავ თქვენი ხელმძღვანელობით მოქმედი დელეგაციის მონაწილეობას ერევანში გამართულ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მე-8 სამიტში.
ჩვენ ასევე მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს მთავრობისა და პირადად თქვენს ძალისხმევას, რომელიც რეგიონული თანამშრომლობისკენაა მიმართული.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს და გისურვებთ ნაყოფიერ მოღვაწეობას, ხოლო თქვენს ქვეყანას – მშვიდობასა და კეთილდღეობას“.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი.
ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.