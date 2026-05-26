ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსული საგამოძიებო პროექტი Dossier Center, რომელიც დაკავშირებულია რუს ოპოზიციონერ მიხაილ ხოდორკოვსკისთან, აქვეყნებს გამოძიებას სახელწოდებით „Ереванский фронт Кремля“ („კრემლის ერევნAll Postsის ფრონტი“). სტატიაში ავტორები ამტკიცებენ, რომ კრემლი ცდილობს გავლენა მოახდინოს 2026 წლის 7 ივნისის სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე და შეასუსტოს პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის პოზიციები.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

