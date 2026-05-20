ნეტგაზეთის რეპორტიორის, მარიამ ძიძარიას ადმინისტრაციული საქმის წარმოება შეწყდა.
მოსამართლე თორნიკე კაპანაძეს სიტყვიერად არ განუმარტავს ამ გადაწყვეტილების საფუძველი. მის დასაბუთებას სამოტივაციო წერილის ჩაბარების შემდეგ გაგაცნობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძიძარიას ედავებოდა ადმინისტრაციული კოდექსის 174-ე პრიმა მუხლის დარღვევას, რაც გულისხმობს შეკრებისა და მანიფესტაციის წესის დარღვევას. უფრო ზუსტად, უწყებაში ამტკიცებდნენ, რომ ძიძარია 2026 წლის 31 იანვარს, საღამოს, პროევროპული აქციის მიმდინარეობისას, იდგა რუსთაველის გამზირზე, საავტომობილო გზაზე და ხელს უშლიდა ტრანსპორტის გადაადგილებას.
სადავო ეპიზოდის დროს ძიძარია პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა – აშუქებდა მიმდინარე პროტესტს. გარდა ამისა, მას ხელში ეჭირა კამერა, ეკეთა ჟურნალისტის ბარათი და მხარზე დამაგრებული ჰქონდა პრესის ნიშანი.
ამ საქმეზე პირველი სხდომა 27 მარტს გაიმართა, თუმცა დაწყებისთანავე გადაიდო. სხდომის გადადების შუამდგომლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, თინათინ კაჭკაჭიშვილმა დააყენა. მისი თქმით, სჭირდებათ დრო დამატებითი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. დღევანდელ სხდომაზე შსს-მ წარადგინა 112-ის სამეთვალყურეო კამერებით გადაღებული ვიდეოჩანაწერები, სადაც ჩანს ძიძარიას გადაადგილება 31 იანვარს, საღამოს საათებში, შაბათის ტრადიციული მარშის შემდეგ მიმდინარე პროევროპულ აქციაზე, პარლამენტის წინ. თუმცა მან მაინც ვერ შეძლო მარიამ ძიძარიას სამართალდარღვევის დასაბუთება.
თორნიკე კაპანაძე განიხილავდა ტაბულას ჟურნალისტის, მარიამ კუპრავას იდენტურ საქმესაც. კუპრავასა და ძიძარიას საქმეებს შორის მხოლოდ ერთი განსხვავებაა – თუ ძიძარია 31 იანვრის შაბათის მარშს აშუქებდა, კუპრავას შემთხვევაში შსს-მ სამართალდარღვევის ოქმი 7 მარტის შაბათის მარშის დროს გადაღებული ვიდეოკადრების საფუძველზე შეადგინა. 2 აპრილს მოსამართლე კაპანაძემ მარიამ კუპრავას საქმის წარმოება შეწყვიტა.